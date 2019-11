Estas fueron las verdaderas razones por las que Jennifer Aniston abrió su perfil en Instagram

Promoción y control de su vida, así definió la actriz Jennifer Aniston las dos razones por las que decidió abrir su cuenta de Instagram y por ende colapsar la red social por unos minutos y romper récords en cantidad de seguidores en un lapsus corto de tiempo.

El 15 de octubre de 2019 pasó a la historia como el día en que ‘Jen’ “rompió Instagram”, pues colapsó la red social de tal forma que no había cómo ingresar a su perfil recién creado. Además, la foto con la que inauguró su perfil fue una que millones de fans de la actriz estaban esperando, el tan anhelado reencuentro de los ‘Friends‘, los seis protagonistas de la famosa serie de comedia de los 90: Aniston, Matt LeBlanck, Courteney Cox, David Schwimmer, Lisa Kudrow y Matthew Perry.

La llegada de Aniston a la App fue sorpresa, pues ella era una de las actrices de Hollywood más escépticas con las redes sociales, pero en una entrevista al diario The Guardian confesó las verdaderas razones por las que abrió su perfil. “Pensé, ‘¿Por qué haría esto? La gente ya está en mis cajones todo el tiempo. Y los quiero fuera de mis cajones. Pero ahora puedo decidir qué par (de ropa interior) mostrarles”, declaró la protagonista de ‘The Morning Show‘, la nueva serie que está estrenando junto a su colega y gran amiga Resse Witherspoon, que marca el retorno Jennifer a la TV.

La promoción de este show fue la segunda razón para que Aniston llegara a Instagram y se pudo ver en la segunda publicación que hizo en su perfil, pues fue una pequeña escena de ella en su personaje estrellando su celular contra una mesa sumamente alterada por la cantidad de notificaciones que le están llegando, que paradógicamente no tienen nada de diferente a la realidad. “Me parece muy extraño… No lo entiendo, no tiene sentido para mí. Me encantaría que alguien lo descomponga, pero ahí está y ahora tiene que continuar”, afirmó Jennifer sobre la red social.