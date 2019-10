Están monitoreando la situación del edificio Atalaya para saber cómo proceder

Camilo Zapata Wills, director del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (Dagrd), informó en horas del mediodía de este jueves 24 de octubre que, al momento se han instalado y se siguen instalando distintos equipos para realizar monitoreo y seguimiento a las condiciones que se presentan en la estructura del edificio Atalaya.

Indicó que además, el equipo técnico ya se encuentra estudiando todo el material que han arrojado los estudios adelantos a la estructura desde la noche del pasado miércoles hasta este momento.

Informó que hasta el momento se encuentran evaluando la situación, para poder- más adelante- llevar a cabo las acciones específicas para la remoción de los elementos personales de las familias.

El director del Dagrd detalló que ellos como Alcaldía están acompañando desde lo técnico y lo social a la comunidad pero es la constructora quien ha asumido la responsabilidad y está alerta ante cualquier eventualidad, además resaltó el acompañamiento de la constructora con las familias.

Camilo Zapata Wills aseguró que no se puede decir ni una hora, ni un momento en especifico para que las familias regresen a sus viviendas, puesto que hasta que no se analicen los resultados de los estudios a la estructura, no se pueden tomar decisiones.

EN VIDEO: No hay ingreso al edificio Atalaya hasta que salgan los resultados del análisis estructural