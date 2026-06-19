«Están desesperados porque Iván Cepeda se hunde»: Congresistas gringos lanzan duros dardos a Petro y «su candidato»

Resumen: La verdadera razón de los ataques de la izquierda contra Abelardo sería por que Cepeda se está "hundiendo en las encuestas", dado que los colombianos, afirman los congresistas americanos, "no quieren a otro presidente socialista". Al verse sin opciones, recurren a lo que califican como una campaña de desprestigio.

Minuto30.com .- Minuto30.com .- A pocas horas de la crucial segunda vuelta presidencial en Colombia, programada para este domingo 21 de junio, la contienda electoral ha encendido el debate político en Washington. Un grupo de congresistas estadounidenses emitió una contundente carta defendiendo su respaldo al candidato Abelardo de la Espriella; al tiempo que lanzan fuertes acusaciones contra la administración de Gustavo Petro y el candidato Iván Cepeda acerca las recientes acusaciones en su contra que no son más que una «maniobra política» fruto de la desesperación.

La misiva —dirigida al Secretario de Estado Marco Rubio, al Fiscal General interino Blanche y al Secretario del Tesoro Scott Bessent— está firmada por los representantes republicanos María Elvira Salazar, Carlos A. Giménez, Christopher H. Smith y Bill Huizenga.

El respaldo a De la Espriella frente a las críticas

Los legisladores redactaron este documento como respuesta directa a una carta previa de sus «colegas progresistas» (demócratas), quienes cuestionaron el apoyo del expresidente Donald Trump y de sectores conservadores a De la Espriella.

Los firmantes desestiman los señalamientos contra el candidato, argumentando lo siguiente:

Trayectoria en EE. UU.: Destacan que De la Espriella es un ciudadano estadounidense que ha construido una exitosa firma de abogados en el sur de Florida desde cero durante más de una década, viviendo el «Sueño Americano».

Bajo el radar de la ley: Aseguran que, a pesar de estar bajo la mirada del Departamento de Justicia de EE. UU. durante años, no se ha encontrado absolutamente nada en su carrera que sea objeto de investigación.

«Maniobra política» y fuertes señalamientos contra Petro

La misiva tilda las acusaciones demócratas de ser una simple «maniobra política» fundamentada en la desesperación, alegando que el candidato opositor, «el comunista» Iván Cepeda, se está «hundiendo en las encuestas» porque los colombianos rechazan un nuevo mandato socialista.

Además, los congresistas arremeten fuertemente contra el actual presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmando que las críticas demócratas solo buscan proteger su «presidencia fallida».

Los congresistas aseguran que la «difamación demócrata» contra De la Espriella es simplemente una táctica política para intentar salvar a su candidato favorito, Iván Cepeda.

Subrayan que la verdadera razón de estos ataques es que Cepeda se está «hundiendo en las encuestas», dado que los colombianos, afirman, «no quieren a otro presidente socialista». Al verse sin opciones, recurren a lo que califican como una campaña de desprestigio.

Enfatizan que De la Espriella, ciudadano estadounidense y exitoso abogado en el sur de Florida, ha estado bajo el radar del Departamento de Justicia de EE. UU. durante años, sin que se haya encontrado nada en su carrera que sea objeto de investigación.

Las propuestas que seducen a Washington

Finalmente, los congresistas exponen las razones técnicas y políticas de su respaldo a De la Espriella, destacando sus propuestas de choque frente a la crisis que atraviesa Colombia:

Lucha contra el narcotráfico y la inseguridad: Denuncian que bajo el gobierno Petro los secuestros se han duplicado y las bandas criminales han crecido un 207%. Para contrarrestarlo, respaldan el plan de De la Espriella de erradicar 330.000 hectáreas de cultivos de coca.

Reactivación económica: Apoyan su visión de frenar el gasto descontrolado del Estado mediante la reducción del déficit fiscal del 6.4% al 4.8%, acompañado de una simplificación del complejo código tributario para atraer nuevamente la inversión extranjera.

La misiva concluye pidiendo a los altos funcionarios del gabinete estadounidense que continúen apoyando la «opción correcta para Colombia» y que ignoren las acusaciones que califican de «desesperadas, difamatorias e infundadas».

Carta de apoyo a De la Espriella