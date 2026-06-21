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    «Están dadas las condiciones para que vivamos una jornada segura, democrática, transparente y en completa paz»: Procurador General Gregorio Eljach

    “No existe ninguna prueba ni argumento que ponga en duda la legitimidad de la elección que haremos los colombianos” agregó el procurador

    Publicado por: SoloDuque

    procurador gregorio eljach
    Procurador Gregorio Eljach en una imagen de la Procuraduría General de la Nación
    «Están dadas las condiciones para que vivamos una jornada segura, democrática, transparente y en completa paz»: Procurador General Gregorio Eljach

    Resumen: El jefe del Ministerio Público destacó que “no existe ninguna prueba ni argumento que ponga en duda la legitimidad de la elección que haremos los colombianos”.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    El Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach, “podemos decirles a toda Colombia y a la comunidad internacional que están dadas las condiciones para que vivamos una jornada democrática, segura, transparente, ejemplar en completa paz”.

    El jefe del Ministerio Público destacó que “no existe ninguna prueba ni argumento que ponga en duda la legitimidad de la elección que haremos los colombianos”.

    Además, agregó que “vamos a tener una elección presidencial en completa paz y en armonía”.

    Eljach Pacheco añadió que la “Constitución y las instituciones prevalecerán cualquier que sea el resultado de la votación”.

    Como representante de la sociedad y en defensa del ordenamiento jurídico le exigió a las autoridades «hacer respetar el derecho de los colombianos a una elección libre y también a que se respete la voluntad mayoritaria de los ciudadanos en las urnas”.

    Finalmente, fue enfático en decir que les pide a los colombianos “su apoyo incondicional para que después de votar respetemos los resultados y acojamos el veredicto de las urnas en completa paz, en Paz Electoral”.​

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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