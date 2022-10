“Estamos perdiendo el tiempo”: Congresistas del Pacto Histórico

in

Este jueves el medio de comunicación Revista Semana, reveló los audios de la reunión que tuvo la Bancada del Pacto Histórico, en la que dejo claro el disgusto con algunos ministros del Gobierno.

La reunión que tuvo lugar en el Salón Amarillo del Congreso de la República, el miércoles 5 de octubre, varios congresistas de la Bancada del Pacto Histórico , cuestionaron la poca presencia de los ministros en el congreso y el desorden legislativo de sus compañeros.

“Aquí el Gobierno no aparece. Solo tres Ministerios tienen enlaces nuevos con el Congreso. No es posible que el enlace del Ministerio de Hacienda en el Congreso sea el enlace de Duque. Ordenémonos nosotros y ordenemos el Gobierno”, señalo el representante Alirio Uribe.

Por su parte el representante Gabriel Parrado, sostuvo que la bancada no tiene conocimiento y coordinación en la votación de los proyectos legislativos. “Hay que hacer un plan de acción de la bancada. Cómo vamos a actuar, qué vamos a proponer o si votamos positivo o negativo. Bajamos a las plenarias y no sabemos absolutamente nada de cómo vamos a actuar”.

La senadora Aida Quilcé, tuvo fuertes señalamientos contra el gobierno, asegurando que es muy “berraco” acompañarlos si no “contestan».

“A nosotros, perdónenme la expresión, nos mandaron para el carajo, porque ni citas dan. Ni contestan el teléfono. Entonces uno no tiene con quién hablar. Ayer, compañera Isabel Zuleta, yo pedí la palabra como Partido MAIS y no me dieron la palabra. Si eso va a pasar, pues va a ser muy berraco estar ahí y dar la pelea”.

El senador Gustavo Bolívar fue crítico con la poca presencia del ministro del Interior, Alfonso Prada, en el congreso.“El primer ministro de Gobierno que yo nunca he visto en el Congreso. Tenemos que decirle a Prada que venga y se ponga al frente de los proyectos, que se ponga a coordinarlos y que los cohesione como grupo. Obviamente, aquí lo que veo es muchos grupos”.

¿Fractura, o no?, lo que sí es cierto, es que la Bancada del Pacto Histórico no está a gusta con la forma y la manera que estaría actuando el gobierno, además, la actitud de algunos de sus compañeros de querer llamar la “atención”.

Le puede interesar:

Portazo de Cambio Radical a la tributaria de Petro https://t.co/CaXBrZMDDE — Minuto30.com (@minuto30com) October 6, 2022

Para leer otra noticia de política, clic AQUÍ.