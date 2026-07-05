Resumen: Se anticipa una coordinación entre la administración de Medellín y el modelo de seguridad propuesto por De La Espriella, marcando una línea dura contra las estructuras delincuenciales

«Estamos listos, Presidente»: el contundente respaldo de Fico Gutiérrez al plan de seguridad de De La Espriella

Minuto30.com .- La seguridad en las principales ciudades del país ha vuelto a ser el epicentro del debate político. A través de sus redes sociales, el alcalde de Medellín, Federico ‘Fico’ Gutiérrez, manifestó su total respaldo a la reciente propuesta de seguridad anunciada por Abelardo De La Espriella.

El alcalde de Medellín dejó clara una alianza estratégica para enfrentar la criminalidad, pero también sirvió de escenario para lanzar fuertes críticas a manejos políticos anteriores frente a los grupos armados.

El anuncio de De La Espriella: un Bloque de Defensa Urbana

La conversación inició con un anuncio clave por parte de Abelardo De La Espriella a través de su cuenta en X (antes Twitter). En su mensaje, proyectó la que sería su primera gran medida ejecutiva en materia de orden público.

«El 7 de agosto firmaré el decreto creando el Bloque de Defensa para la Seguridad Urbana», aseguró.

Para materializar esta iniciativa, indicó que convocará a los mandatarios locales de las ciudades más afectadas por la criminalidad: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga. El objetivo central es frenar de tajo delitos de alto impacto como la extorsión, los atracos y los homicidios.

La respuesta de Fico Gutiérrez a Abelardo y el dardo a Petro

El alcalde de la capital antioqueña no tardó en responder al llamado, mostrando su entera disposición para integrar esta nueva estrategia operativa.

«¡Estamos listos Presidente @ABDELAESPRIELLA!», escribió Gutiérrez, acompañando su mensaje de una evidente pulla política sobre la forma en que se ha manejado la seguridad en Medellín en el pasado reciente.

«Qué diferencia un Presidente que quiere seguridad para la gente vs otro que venía a Medellín a hacer “Tarimazos” con los criminales. Que nuestra gente viva tranquila», sentenció el mandatario local.

Se anticipa una coordinación entre la administración de Medellín y el modelo de seguridad propuesto por De La Espriella, marcando una línea dura contra las estructuras delincuenciales en los centros urbanos.

Otros mandatarios se suman al llamado

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, no fue el único en reaccionar a la estrategia de seguridad urbana anunciada por el presidente electo, Abelardo De La Espriella.

En las últimas horas, los mandatarios de Antioquia, Cali y Barranquilla cerraron filas en torno a la propuesta, ofreciendo su respaldo, pero también poniendo sobre la mesa las urgentes necesidades de sus respectivos territorios.

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Antioquia pide ir más allá: ruralidad y fumigación aérea

El pronunciamiento más extenso y detallado provino del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón. Aunque celebró la iniciativa urbana, fue enfático en señalar que el bienestar de las ciudades depende directamente de pacificar el campo, donde hoy ocurre el 70% de los homicidios en su departamento.

El mandatario regional lanzó duras críticas a la herencia de seguridad de los últimos cuatro años, asegurando que dejó un crecimiento criminal alarmante: un 70% de expansión de las FARC y un 60% del Clan del Golfo, sumado a más de 20 mil hectáreas de coca y una ola de extorsión contra campesinos y comerciantes.

Ante este panorama, Rendón lanzó una propuesta audaz al nuevo Gobierno:

«Ofrecemos acompañamiento para exponer (…) ante la Corte Constitucional la urgencia de reactivar la fumigación aérea con el apoyo de gobiernos aliados: es el único camino. La sustitución manual es insuficiente y riesgosa».

Finalmente, propuso sumar a la estrategia la creación de Unidades Operacionales Territoriales, integrando a las Fuerzas Militares, la Policía y fiscales especializados para asfixiar las finanzas ilícitas en la ruralidad.

Cali: «Ese es el camino»

Por su parte, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, recibió con entusiasmo la creación del Bloque de Defensa para la Seguridad Urbana, recordando el duro golpe que ha sufrido la capital del Valle del Cauca a manos del terrorismo y la delincuencia.

Eder destacó que la coordinación, la autoridad y las acciones concretas son la ruta correcta para proteger a la ciudadanía. «Aquí estamos listos para aportar y trabajar unidos para devolverle la tranquilidad a nuestra gente», puntualizó el alcalde caleño, reiterando su histórica petición de mayor articulación entre la Nación y los gobiernos locales.

Barranquilla exige decisiones firmes

Desde la costa Caribe, el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, también se unió a las voces de respaldo, calificando el anuncio presidencial como una noticia llena de «beneplácito y esperanza».

Char fue directo al señalar que los mandatarios regionales no pueden enfrentar solos el desafío de la criminalidad.

«Colombia necesita decisiones firmes en materia de seguridad y justicia, y el liderazgo del Presidente de la República es fundamental para respaldar a quienes, desde las regiones, enfrentamos este desafío todos los días», concluyó el alcalde barranquillero.