Con más del 88 % de respaldo, Estamos Listas se une a campaña de Francia Márquez

El Movimiento Político Estamos Listas anunció que oficialmente apoyará a la candidata Francia Márquez en las elecciones presidenciales de este 2022.

De acuerdo con Estamos Listas, que llevará su lista feminista a las elecciones del Congreso del próximo marzo, a través de una consulta interna 88.1 % de sus integrantes votó sí a apoyar a Francia Márquez en su candidatura presidencial.

Cabe recordar que Francia Márquez es una líder social que ha ido ganando territorio entre los grupos ambientalistas, feministas y afro del país, candidata que hace parte del Pacto Histórico.

No obstante, Estamos Listas aclaró que no pertenecen a ninguna coalición y que su apoyo a Francia Márquez no significa el respaldo al Pacto Histórico.

#JuntasDecidimos Con el 88.21% de votos positivos y 11.72 % de votos negativos, integrantes del movimiento votaron SÍ a participar en la consulta interpartidista el 13 de marzo y votar por @FranciaMarquezM. 💜🇨🇴🦉 pic.twitter.com/b3THSGo7Uj — Estamos Listas (@Estamos_Listas) January 22, 2022