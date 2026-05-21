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Resumen: Un enfrentamiento armado en zona rural de Jericó, Antioquia, entre el Clan del Golfo y ‘Los Pachecos’, dejó una persona muerta y generó preocupación entre los habitantes del sector. Tras los hechos, el Ejército tomó control del área para garantizar la seguridad y evitar nuevos combates, mientras avanzan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido e identificar a la víctima.

¡Estallido de violencia en Jericó! Enfrentamiento entre Clan del Golfo y ‘Los Pachecos’ deja una víctima mortal

Un nuevo hecho de violencia alteró el orden público en la zona rural del municipio de Jericó, en el Antioquia, luego de un enfrentamiento armado entre estructuras ilegales que dejó una persona muerta y generó preocupación entre la comunidad del Suroeste antioqueño.

Enfrentamiento en zona rural dejó una víctima mortal

De acuerdo con la información conocida por las autoridades, los hechos se presentaron en el sector Las Playas, donde se registró un cruce de disparos entre integrantes del Clan del Golfo y un grupo delincuencial conocido como ‘Los Pachecos’.

En medio de la confrontación armada, una persona perdió la vida en el lugar de los hechos. Según los reportes preliminares, la víctima pertenecería a una de las estructuras involucradas, aunque su identidad aún está en proceso de verificación por parte de las autoridades competentes.

El intercambio de disparos generó momentos de tensión en la zona rural, donde habitantes reportaron la presencia de hombres armados y detonaciones que afectaron la tranquilidad del sector.

Presencia de la Fuerza Pública en la zona

Tras el hecho, unidades del Ejército Nacional se desplazaron hasta el área para asegurar el control territorial, verificar la situación y proteger a la población civil que habita en las veredas cercanas.

Las autoridades también informaron que el cuerpo de la persona fallecida fue retirado del lugar bajo los protocolos establecidos y trasladado a Medicina Legal, donde avanza el proceso de identificación.

Mientras tanto, se mantienen operativos de vigilancia y control en el sector con el fin de evitar nuevos enfrentamientos entre los grupos ilegales que tendrían presencia en la zona.

Preocupación de la comunidad en el Suroeste antioqueño

Aunque las autoridades confirmaron que no se registraron desplazamientos forzados, habitantes rurales han manifestado preocupación por la posibilidad de nuevas confrontaciones armadas, debido a la disputa entre estructuras ilegales por el control del territorio.

El caso refleja nuevamente la compleja situación de orden público que enfrentan algunas zonas del Suroeste antioqueño, donde las autoridades mantienen presencia institucional reforzada para contener el accionar de estos grupos.

Las investigaciones continúan para establecer con mayor precisión las circunstancias del enfrentamiento y la identidad de la persona fallecida.