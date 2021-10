¡Ojo, es una estafa! Están enviando un mensaje de texto diciendo que una viejita con cáncer regala su herencia

Han detectado una nueva modalidad de estafa en la que por WhatsApp estarían enviando un mensaje contando la historia de una supuesta viejita que está a punto de morir y que no tiene a quien dejarle sus bienes.

Según lo dio a conocer Blu Radio, se trata de una artimaña en la que buscan tocar sentimientos y estafar a la gente.

El engaño con el que quieren estafar

Cuentan en el mensaje que se trata de una adulta mayor con mucho dinero y que quiere antes de morir donar su dinero al azar, escogiendo a las personas que se contacten con un supuesto abogado a través de un correo electrónico.

En el mensaje, tambien se cuenta que la mujer no tiene familiares y que nunca tuvo hijos, “mi padre Dios me pidió no tener hijos”, dice el texto; también dice que estuvo casada con un piloto y que después que él murió no tuvo otra pareja y todo el cuento está acompañado de una foto en la que aparece una adulta mayor en una camilla de hospital que por cierto es una imagen tomada de Internet.

Dicen que para recibir el dinero debe enviar unos datos a un correo, luego dirigiste a un link donde tendrá contacto con el ‘abogado’ y enviarle una serie de documentos. Luego debe escribir a otro correo diferente para que le envíen un número de celular al cual debe llamar (Número que aparece desactivado).

Esta modalidad puede tratarse de un robo de datos utilizada para hackear cuentas personales y hasta bancarias, por lo que expertos aconsejan ignorar estos mensajes y ni siquiera intentar ingresar a los link que se envían.

