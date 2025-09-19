Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Estadounidense Michael Inofuentes condenado por abuso sexual de niña de 15 años en Medellín. Enfrenta hasta cadena perpetua por tráfico sexual infantil.

‘¡Cero y van dos!’: Estadounidense condenado por abusar de una niña de 15 años en Medellín

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, informó que el jurado federal de Estados Unidos declaró culpable a Michael J. Inofuentes, ciudadano estadounidense residente en Colombia, por tráfico sexual infantil y conducta sexual ilícita en territorio extranjero, tras abusar de una menor de 15 años en Medellín.

Las autoridades estadounidenses presentaron evidencia contundente contra este depravado que incluía mensajes de texto donde negociaba encuentros sexuales con la menor, registros de pagos realizados y documentación de citas en hoteles de la capital antioqueña.

El caso evidencia cómo delincuentes sexuales extranjeros intentan aprovecharse de la vulnerabilidad de menores colombianos, creyendo que pueden cometer estos crímenes sin consecuencias legales en territorio nacional.

«Inofuentes enfrenta una pena mínima obligatoria de 10 años y hasta cadena perpetua cuando sea sentenciado en enero de 2026», indicó el mandatario paisa.

El proceso judicial contó con la participación activa de HSI Miami, el Departamento de Seguridad Nacional, el Departamento de Justicia estadounidense y la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, evidenciando el trabajo conjunto entre ambos países.

«La niñez es sagrada y debe estar protegida siempre. Quien abuse, viole o explote a un menor no merece compasión. Estos depredadores son lo peor de la sociedad y tienen que estar tras las rejas», se lee en el mensaje de X.

Las autoridades reiteraron que la protección de la niñez constituye una prioridad absoluta y que continuarán fortaleciendo los mecanismos de cooperación internacional para perseguir a quienes exploten sexualmente a menores de edad.

