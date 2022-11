Estados Unidos retira cargos contra Santrich tras confirmar su muerte

La Corte de Nueva York, retiró todos los cargos que tenía Seuxis Pausias Hernández Solarte, alias Jesús Santrich, guerrillero de las Farc quien fue abatido en combate en mayo del 2022

En un documento de dos páginas, la corte certificó que Santrich habría fallecido este año por lo que se ordenaba la nolle prosequi (nulidad procesal) del expediente.

US prosecutors drop charges on ex FARC leader Jesus Santrich, saying he died in May 2022.

(Never mind that Colombia’s government said he was killed in a May 2021 bombing) pic.twitter.com/kQOTfdvTGm

— Joshua Goodman (@APjoshgoodman) November 10, 2022