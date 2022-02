Estados Unidos advierte sobre riesgo de fake news en proceso electoral de Colombia

La subsecretaria de Estado de para asuntos políticos de Estados Unidos, Victoria Nuland, se reunió con el presidente Iván Duque, y habló acerca de la manipulación de información desde el exterior, lo que podría afectar la transparencia del proceso electoral en Colombia.

Según expresó, es una situación que se ha presentado en otros países del mundo, y que no debe suceder en Colombia, precisamente en el marco de las elecciones para el Congreso y la Presidencia de la República.

“Debemos salvaguardar contra factores externos interesados en manipular las elecciones tal como lo han intentado hacer en otras partes del mundo”, dijo Nuland en Bogotá.

Security cooperation between the United States and Colombia is vital to both countries and our region. We stand with Colombia in the fight against transnational crime and the promotion of democracy. pic.twitter.com/9PTPGnCyfu

