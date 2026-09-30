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    Colombia y Estados Unidos crean nueva unidad élite de investigación contra el Crimen Transnacional

    El objetivo de este equipo será identificar, desarticular y desmantelar grupos de crimen organizado que operan más allá de las fronteras

    Publicado por: SoloDuque

    cuerpo elite para delitos trasnacionales
    La Fiscalía General de la Nación y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, a través de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI por sus siglas en inglés), firmaron un memorando de cooperación. Foto: @FiscaliaCol
    Colombia y Estados Unidos crean nueva unidad élite de investigación contra el Crimen Transnacional

    Resumen: La Fiscalía General de la Nación y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, a través de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI por sus siglas en inglés), firmaron un memorando de cooperación que establece la creación de la Unidad de Investigación Criminal Transnacional (TCIU) de Colombia.

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    La Fiscalía General de la Nación y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, a través de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI por sus siglas en inglés), firmaron un memorando de cooperación que establece la creación de la Unidad de Investigación Criminal Transnacional (TCIU) de Colombia.

    El objetivo de este equipo será identificar, desarticular y desmantelar grupos de crimen organizado que operan más allá de las fronteras, con investigaciones articuladas entre ambos países y un intercambio de información más ágil.

    El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) seleccionará a los integrantes entre sus unidades especializadas, con estándares profesionales, psicológicos, físicos y éticos rigurosos, y los asignará por mínimo tres años. Un funcionario de la Fiscalía con experiencia en supervisión será el coordinador y responderá por la operación diaria de la Unidad. Entre tanto, HSI facilitará capacitación y asistencia técnica, y realizará aportes de recursos y equipos conforme a la disponibilidad de fondos.

    El memorando precisa que las iniciativas conjuntas que se pongan en marcha serán orientadas conforme a la normatividad penal colombiana.

    El acuerdo, suscrito entre el fiscal general (e), Gilberto Javier Guerrero Díaz; y el agregado para la región andina y jefe para las Américas de HSI, Luis A. Rico, tiene vigencia de cinco años renovables.

    Esta información se publica por razones de interés general.

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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