La Fiscalía General de la Nación y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, a través de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI por sus siglas en inglés), firmaron un memorando de cooperación. Foto: @FiscaliaCol

Resumen: La Fiscalía General de la Nación y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, a través de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI por sus siglas en inglés), firmaron un memorando de cooperación que establece la creación de la Unidad de Investigación Criminal Transnacional (TCIU) de Colombia.

Colombia y Estados Unidos crean nueva unidad élite de investigación contra el Crimen Transnacional

La Fiscalía General de la Nación y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, a través de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI por sus siglas en inglés), firmaron un memorando de cooperación que establece la creación de la Unidad de Investigación Criminal Transnacional (TCIU) de Colombia.

El objetivo de este equipo será identificar, desarticular y desmantelar grupos de crimen organizado que operan más allá de las fronteras, con investigaciones articuladas entre ambos países y un intercambio de información más ágil.

El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) seleccionará a los integrantes entre sus unidades especializadas, con estándares profesionales, psicológicos, físicos y éticos rigurosos, y los asignará por mínimo tres años. Un funcionario de la Fiscalía con experiencia en supervisión será el coordinador y responderá por la operación diaria de la Unidad. Entre tanto, HSI facilitará capacitación y asistencia técnica, y realizará aportes de recursos y equipos conforme a la disponibilidad de fondos.

El memorando precisa que las iniciativas conjuntas que se pongan en marcha serán orientadas conforme a la normatividad penal colombiana.

El acuerdo, suscrito entre el fiscal general (e), Gilberto Javier Guerrero Díaz; y el agregado para la región andina y jefe para las Américas de HSI, Luis A. Rico, tiene vigencia de cinco años renovables.

Esta información se publica por razones de interés general.