Resumen: La Embajada de EE. UU., la UNGRD y la OIM coordinaron la entrega de 1.000 tiendas modulares para brindar refugio temporal a las familias afectadas por el sismo del pasado 10 de agosto

Estados Unidos entrega más de 13 toneladas de ayuda humanitaria a Colombia para damnificados del terremoto

Minuto30.com .- La Embajada de Estados Unidos en Bogotá reafirmó su compromiso con la atención de emergencias en el país al anunciar la entrega de un importante cargamento de ayuda humanitaria destinado a las familias golpeadas por el terremoto registrado el pasado 10 de agosto.

A través del programa de asistencia internacional del gobierno estadounidense (US Foreign Assist), la sede diplomática coordinó con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) el despacho de 1.000 tiendas modulares. La donación equivale a más de 13,2 toneladas de insumos logísticos y de protección.

Refugio temporal y seguro para las familias

El objetivo central de este despliegue es mitigar el impacto del desastre natural garantizando espacios de alojamiento temporal, dignos y seguros para los hogares que perdieron sus viviendas o que se vieron obligados a evacuar debido a los daños estructurales provocados por el sismo.

«¡Nuestra asistencia continúa! Seguimos apoyando la respuesta humanitaria de Colombia tras el terremoto del 10 de agosto. Con este esfuerzo conjunto, garantizamos alojamiento temporal y seguro para las familias afectadas», destacó la delegación diplomática a través de sus canales oficiales.

Las unidades modulares serán distribuidas de manera articulada entre las autoridades locales y los organismos de socorro en las zonas del territorio nacional con mayor grado de afectación, mientras se avanzan en las fases de evaluación de daños y reconstrucción definitiva.