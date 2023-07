¡Pilas! Estado de las vías del departamento de Antioquia para este fin de semana

in

La Gerencia Vial Integral de la Secretaría de Infraestructura Física de Antioquia, informa el estado de las vías y además de las novedades que se presentan en diferentes corredores viales.

Aquí puedes encontrar las principales novedades del departamento, ningún corredor presenta cierre total.

Novedades en las vías doble calzada Las Palmas, variante Las Palmas, Santa Elena y en la Conexión Vial Aburrá Oriente – Túnel de Oriente:

-Vía Santa Elena: habilitada.

-Vía variante Las Palmas: habilitada. Restricción de vehículos de carga superiores a cuatro toneladas.

-Vía Conexión Vial Aburrá Oriente – Túnel de Oriente: habilitada las 24 horas del día, con las restricciones de circulación a vehículos de carga, ciclistas, peatones, vehículos de enseñanza, motos, vehículos de tracción animal y chivas.

-El domingo 25 de junio, el Túnel de Oriente tendrá tránsito unidireccional entre las 5:00 p. m. y las 8:00 p. m. en retorno sentido Rionegro – Medellín.

-Vía Doble Calzada Las Palmas: habilitada con restricción a vehículos de carga superior a cuatro(4) toneladas entre el km. 6+600 (arriba del restaurante ‘Chuscalito’) hasta el km 16+600 (glorieta Alto de Las Palmas).

Novedades en la subregión ORIENTE:

-Marinilla – El Peñol: habilitada.

-El Peñol – San Vicente, El Peñol – Guatapé: se autoriza el cierre parcial de las vías a cargo del Departamento de Antioquia para la realización del evento deportivo Triatlón Peñol 2023.

Según Resolución No. 2023060046336 de la Agencia de Seguridad Vial Departamental del 1 de marzo de 2023.

– Autopista – El Ramal – Granada: paso restringido por afectación de banca en el km 0+900 y en el km 11+200. Transitar con precaución.

– Cocorná – El Ramal – Granada: se presentan pérdidas de banca parciales en los km 1+200, km 2+700, km 3+000 y km 4+300. Transitar con precaución.

Novedades en la subregión BAJO CAUCA:

-Cáceres – La Chilona: se presentan pérdidas de banca en los km 32+000 y el km 34+000. Transitar con precaución.

Novedades en las subregiones OCCIDENTE y URABÁ:

El Túnel Guillermo Gaviria Echeverri sigue invirtiendo en el mejoramiento de la calidad de vida de los municipios de su zona de influencia. A partir del 4 de julio se inicia la rehabilitación de la vía de ingreso a Giraldo. Por ello, desde esa fecha se realizarán cierres totales de lunes a sábado, entre las 8:00 a.m. y las 4:30 p.m. hasta el 4 de octubre. ​ Para vehículos livianos se recomienda tomar la vía alterna Puná – Limo – Boquerón del Toyo.

-Miserenga (Cruce Ruta 62) – Ebéjico – Sevilla – Heliconia – Alto del Chuscal: obras activas en el km 56+000 y km 61+500. De Sevilla a Heliconia, en el km 8+000 se presenta pérdida de banca y en el km 26+000. Transitar con precaución.

-Alto del Chuscal – Armenia – La Herradura – Titiribí: se autoriza la activación del Plan de Manejo de Tránsito para el mejoramiento de este corredor y atención de sitios críticos entre los km 0+000 y km 3+000, según Resolución No. 2023060003235 de la Agencia de Seguridad Vial Departamental del 8 de febrero de 2023, hasta el 12 de noviembre de 2023, en los siguientes horarios:

De lunes a viernes: De 8:00 am a 12:00 m cierre total

De 12:31 m a 1:30 pm apertura de la vía

De 1:31 pm a 5:00 pm cierre total

Los días sábados: De 7:30 am a 1:00 pm cierre total.

Los días domingos y festivos no se presentarán cierres.

Las vías alternas son:

-Para Heliconia, el tramo de vía que conduce a Ebéjico hasta la Miserenga

-Para Armenia, existe el tramo vía Armenia – La Herradura – Titiribí

– Alto del Chuscal – San Antonio de Prado: zona inestable geológicamente en el km 7+900, además se presenta deslizamiento a novecientos (900) metros aproximadamente desde el Alto del Chuscal hacia San Antonio de Prado. Paso habilitado a un (1) carril. Transitar con precaución.

-La Usa – Caicedo: se tiene Plan de Manejo de Tránsito para el corredor, según Resolución No. 2023060049049 de la Agencia de Seguridad Vial Departamental del 27 de marzo de 2023. Lo anterior, debido a los trabajos de pavimentación.

Horario: Jornada operativa de lunes a sábado de 7:00 a.m. a 5:00 p.m.

-Carepa – Saiza: se autoriza el cierre total de la vía al tránsito vehicular desde el km 16+000 al km 23+500 por un periodo de diez meses (afectación de puente), en vista de los daños sufridos en el corredor por la época de lluvias; según Resolución No. 2022060192757 de la Agencia de Seguridad Vial Departamental del 20 de septiembre de 2022.

-El Tres – San Pedro de Urabá: se cuenta con el Plan de Manejo de Tránsito, el cual incluye cierres parciales de la vía que el corregimiento El Tres del municipio de Turbo conduce al municipio de San Pedro de Urabá, para corregir los puntos críticos que se presentan en los km 3+630, km 9+323 y km 12+301, además de la pavimentación de un tramo entre el km 14+500 y el km 20+136. Según Resolución No. 2023060000504 de la Agencia de Seguridad Vial Departamental del 10 de enero de 2023. La terminación de actividades estaría prevista para el 30 de agosto del presente año. Horarios de intervención:

• San Jerónimo – Poleal – San Pedro de Los Milagros: afectación del puente del km 16+200. Vía inhabilitada.

Novedades en la subregión SUROESTE:

• Vía Mi Casita (Fredonia) – Venecia: afectación de banca en el km 20+800. Transitar con precaución.

• Támesis – Puente Lata – Jericó: asentamiento de banca activo y pérdida de banca parcial en el km 2+500. Transitar con precaución.

• Caldas – Angelópolis: pérdida de banca en el km 7+800, se adelantan trabajos de obras civiles. Transitar con precaución.

• Ciudad Bolívar – Samaria – El Chaquiro: pérdida de banca en el km 8+000. Transitar con precaución.

• Puente Iglesias (Ruta 25B) – Marsella – Fredonia: asentamiento de banca en el km 20+800. Tránsito a un solo carril.

• El Barroso – El Chaquiro – Salgar: se presenta pérdida de banca parcial en el km 4+500 del corredor. Precaución al transitar.

• Támesis – Valparaíso: se presenta pérdida de banca parcial en el km 17+300 y en el km 18+400. Transitar con precaución a un (1) carril.

• Puerto Boy – Betania: se presenta pérdida de banca parcial en el km 7+900 de la vía. En evaluación para atención. Precaución.

Novedades en la subregión NORDESTE:

• San Roque – San Jorge: se presenta pérdida de banca parcial en el km 8+900. Transitar con precaución.

• San Roque – Cristales: pérdida de banca parcial a la altura del sector Palo Gordo en el km 8+900. Transitar con precaución.

• Puente Gavino – Gómez Plata – El Guayabo – Carolina del Príncipe – La Herradura – Partidas a Guadalupe – Guadalupe: se presenta material de deslizamiento sobre la vía en el km 50+500, en atención para limpieza. Transitar con precaución.

• La Usa – Caicedo: se autoriza el cierre total de unos sectores del Sistema Nacional de Carreteras a cargo de la Nación, para la realización del evento deportivo denominado “VUELTA ANTIOQUIA 2023”, solicitado por la Liga de Ciclismo de Antioquia. Según Resolución No. 02273 del INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS del 5 de julio de 2023. Se muestran las vías y sus horarios relacionados:





Novedades en las vías de influencia del PEAJE PAJARITO y la subregión del NORTE:

• Entrerríos – Te a Labores – La Apartada – San José de la Montaña: se presenta pérdida de banca parcial en el km 20+000 y en el km 2+000 desde San José de la Montaña. Transitar con precaución.

• El Guayabo – El Salto – Partidas a Guadalupe: afectaciones en el tablero del puente en el km 1+250, el cual comunica principalmente al municipio de Gómez Plata con el corregimiento de El Salto y el municipio de Guadalupe.

Desde la Secretaría de Infraestructura Física de Antioquia se le recomienda a toda la comunidad:

• No transitar en condiciones de lluvias intensas,

• Transitar con precaución en horarios nocturnos

• Respetar las señales de transito

• Acatar y respetar las indicaciones de autoridades y controladores viales

• Estar muy atentos a las redes sociales @ObrasAntioquia en Facebook, Twitter e Instagram donde estarán comunicando cualquier novedad.

