Estado pide perdón a familia sociólogo asesinado por paramilitares hace 15 años

El Estado colombiano pidió perdón a los familiares del sociólogo Alfredo Correa de Andreis, que fue asesinado en Barranquilla hace 15 años por las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) con la complicidad de agentes del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).

En la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla, donde Correa era docente investigador, se pidió perdón en una ceremonia presidida por el director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Camilo Gómez.

Allí se realizó un “acto de reconocimiento de responsabilidad del Estado colombiano” en el cual se “pidió perdón por el homicidio y la afectación al buen nombre, la dignidad y la honra de Alfredo Correa De Andreis”.

“Sabemos que esto no debe suceder más y ojalá no tuviéramos que pedir más disculpas porque estos actos no se deben volver a repetir. Yo sé que estas palabras no son suficientes para resarcir el dolor, pero ratifico el firme compromiso del Estado de que estas graves violaciones como las ocurridas en este caso no vuelvan a presentarse”, anotó Gómez.

El funcionario insistió en que el Gobierno no escatimará esfuerzos “para garantizar que hechos como estos jamás vuelvan a ocurrir”.

“El Estado colombiano actúa bajo la convicción de que sus acciones y decisiones solo serán legítimas, en la medida en que estén fundamentadas en el respecto absoluto de los derechos humanos”, aseveró.

Por su parte, el hermano del sociólogo asesinado, el periodista Raúl Correa, expresó que “se ha vuelto frecuente que el Estado pida disculpa a familiares de las víctimas”.

“En el caso de mi hermano no es la excepción y como escuchamos hace seis años cómo el DAS pidió disculpas, hoy vamos a escuchar las mismas palabras: que el Estado acepta la responsabilidad de su muerte un 17 de septiembre del 2004”, señaló Correa.

Agregó: “Estas disculpas no son suficientes sino se expresan con sinceridad. El nombre de Alfredo Correa De Andreis jamás estuvo enlodado. Era un hombre de bien sin tachaduras”.

Alfredo Correa de Andreis fue un ingeniero agrónomo y sociólogo colombiano, quien para el momento de su asesinato realizaba dos investigaciones acerca del desplazamiento forzado en los departamentos caribeños de Bolívar y Atlántico.

Semanas antes de ser asesinado, agentes del desaparecido DAS llegaron hasta su apartamento con una orden de captura librada bajo falsos testimonios que lo acusaban del delito de rebelión por ser supuestamente ideólogo de la guerrilla de las FARC.

EFE