Vea el estado de la Red Vial de Antioquia para este fin de semana

Durante este fin de semana se mantiene disponibilidad de maquinaria para atender cualquier eventualidad nueva que se pueda presentar en las vías departamentales.

Novedades en las vías doble calzada Las Palmas, variante Las Palmas, Santa Elena y en la Conexión Vial Aburrá Oriente – Túnel de Oriente:

La Concesión Túnel Aburra Oriente, da inicio a su Plan de atención temporada vacacional. Fin e inicio año 2022-2023 que aperará sobre los 64 kilómetros de vías a su cargo.

En este sentido se contará con Unidades de Atención, vehículos de rescate, servicio gratuito de ambulancia las 24 horas, servicio de grúa (planchón) los días 7, 8, 10, 11, 16, 17, 23, 24, 25 y 30 de diciembre; así como los días 1, 7, 8 y 9 de enero de 2023 en horario de 11:00 a.m. a 7:00 p.m.

Adicionalmente, se contará con 20 unidades de DITRA diarias, 3 patrullas,5 motocicletas, elementos de señalización vial, comunicaciones y demás elementos logísticos necesarios para atender cualquier eventualidad que sepueda presentar.

Se desarrollarán campañas de sensibilización, control y prevenciónapoyados con el grupo de prevención de la Seccional Antioquia y coordinados con la Dirección de Tránsito y Transporte Nacional

– Vía Santa Elena: vía habilitada, se recomienda transitar con precaución, aún más en condiciones extremas de lluvias.

– Vía variante Las Palmas: habilitada con normalidad; restricción de vehículos de carga superiores a cuatro (4) toneladas.

– Vía Conexión Vial Aburrá Oriente – Túnel de Oriente: está en funcionamiento las 24 horas del día, con las restricciones de circulación a vehículos de carga, ciclistas, peatones, vehículos de enseñanza, motos, vehículos de tracción animal y chivas.

El domingo 20 de noviembre, el Túnel de Oriente tendrá tránsito unidireccional entre las 5:00 p. m. y las 8:00 p. m. en retorno sentido Rionegro – Medellín.

– Vía Doble Calzada Las Palmas: habilitada con restricción a vehículos de carga superior a cuatro (4) toneladas entre el km. 6+600 (arriba del restaurante ‘Chuscalito’) hasta el km 16+600 (glorieta Alto de Las Palmas).

– Se recomienda no exceder los límites de velocidad, siempre estar atentos a las indicaciones en la vía y tener en cuenta los cambios en las velocidades del corredor de la conexión vial: en vías a cielo abierto la velocidad máxima es de 80 km/h y la mínima de 70 km/h; en los túneles la velocidad máxima es de 70 km/h y la mínima de 60 km/h. Conserve la distancia entre vehículos.



Novedades en las subregiones NORTE Y BAJO CAUCA:

– Vía Partidas a San José de la Montaña – San Andrés de Cuerquia – Matanzas – Pescadero – Ituango (sector El Bombillo – Ituango): se presentan deslizamientos constantes, especialmente en el km 13+000, km 14+000 y km 20+000 debido a inestabilidad de taludes y temporada de lluvias. Se recomienda transitar con precaución. Maquinaria amarilla

disponible.

– La Apartada (San José de La Montaña) – Partidas (San José de la Montaña) – Toledo – Matanzas: se autoriza el cierre total de la vía al tránsito vehicular desde el km 5+000 al km 6+000, según Resolución No. 2022060334688 de la Agencia de Seguridad Vial Departamental del 5 de octubre de 2022, por un periodo de diez (10) meses, o el término que se tome la recuperación de la banca en el km 5+700 del corredor vial, en vista de los daños sufridos por la temporada de lluvias.

– Ituango – Corregimiento La Granja: en la vía que conduce al corregimiento de Santa Rita (vía municipal/terciaria), en el sector Yolombó km 39+000, se presenta pérdida total de la banca, debido a falla geológica y deslizamientos constantes en el km 33+000 y km 50+000; además punto crítico en el km 9+000. Se tiene vía alterna por el sector Pascuitá y por el sector de la represa. Bajo supervisión y atención.

Novedades en la subregión SUROESTE:

– Vía Mi Casita (Fredonia) – Venecia: paso restringido en el km 20+800 para vehículos con peso superior a cinco (5) toneladas, según Resolución No. 2017060040503 de la Agencia de Seguridad Vial Departamental del 8 de febrero de 2017. Se recomienda transitar con precaución, vía en mal estado.

– Puente Iglesias (Ruta 25) – Marsella – Fredonia: se remitió solicitud de restricción de paso de vehículos de carga con peso bruto vehicular superior a 20 toneladas en la vía, según Resolución No. 2022060031784 de la Agencia de Seguridad Vial Departamental del 27 de mayo de 2022. Debido al cierre preventivo de la vía Primavera – Santa Bárbara – La Pintada, ha generado el tránsito de vehículos de carga pesada por la vía Puente Iglesias – Fredonia, por lo que se hace necesario restringir el tráfico por esta vía de vehículos de carga pesada por las siguientes razones: o La estructura de pavimento no fue diseñada para vehículos con peso bruto vehicular superior a 20 toneladas. o El diseño geométrico de la vía no consideró como vehículo de diseño el camión o vehículos pesados, situación que afecta el tráfico seguro.

En el km 3+000 de la vía continúa la socavación de la estructura de pavimento. Tener precaución.

– Paso Nivel (Ruta 60) – Amagá – La Clarita – Angelópolis: cierre total de la vía por pérdida total de banca en el km 10+740 y socavación en el puente, según Resolución No. 2021060088919 de la Agencia de Seguridad Vial Departamental del 02 de septiembre de 2021. Varios tramos de la vía se encuentran en mal estado en su superficie de rodadura, debido a las fuertes lluvias en la zona, bajo supervisión.

– Concordia – La Quiebra – Betulia (sector El Basurero km 3+500 y km 4+000): caída de lodos constante sobre la vía (km 3+500, km 4+000, km 6+000, km 15+000 y km 21+000). Bajo supervisión permanente.

– Altamira – Betulia: se presenta pérdida de banca parcial en el km 24+000 en el sentido Betulia – Altamira. Además, se presentan constantes movimientos en masa en el corredor,

especialmente en el km 2+000.

– Camilo C – El Cinco – Fredonia: se restringe el tránsito de vehículos de carga a 20 toneladas, según la Resolución No. 2022060010971 de la Agencia de Seguridad Vial Departamental del 26 de abril de 2022, debido el agrietamiento en el pavimento en el sector Altos de La Bonita, por el daño de una alcantarilla de cajón. Se tiene habilitada la variante, garantizando la transitabilidad por el sector.

– Corredor vial Puente Iglesias – Támesis (paso quebrada La Guamo):vía habilitada, aunque de manera constante por la temporada de lluvias, sepresenta erosión en el paso debido al fuerte caudal. En monitoreopermanente y maquinaria disponible.

– Concordia – El Socorro – Betulia: caída constante de material sobre lavía, específicamente en el km 5+000. Bajo supervisión, precaución.

– La Yé – El Líbano: atención prioritaria, se autoriza el cierre total de tránsito vehicular por el puente sobre la quebrada La Mica en el km 14+000, según Resolución No. 2022060087151 de la Agencia de Seguridad Vial Departamental del 29 de julio de 2022. Se mantendrá cerrado el sector por un lapso de 12 (doce) meses, en vista del colapso del puente. Como vías alternas de movilidad hacia el corregimiento de Palermo desde la Concesión Pacífico 2, se puede tomar la ruta Puente Iglesias – La Ye – Jericó (Tramo Puente Iglesias – La Yé) y la vía La Yé – El Líbano desde el km 0+000 hasta el km 13+900 antes del puente afectado. Para desplazarse hacia el municipio de Támesis, se tiene como ruta alterna Támesis – El Líbano – La Fabiana – La Pintada – La Lorena – Maratón.

– Bolombolo – Venecia: atención de emergencia en punto crítico km 13+800 sector La Alameda con asentamiento significativo en la estructura de pavimento, atendido con presencia de equipo técnico de la Secretaría.

– Salgar – La Cámara – La Quiebra: vía habilitada parcialmente por pérdida de banca en el km 1+800 y caída de lodos constante. Tomar precaución, en evaluación.

– Titiribí – Otramina – Sinifaná: pérdida de banca total en la margen derecha del km 25+700 y hundimiento de la vía. En evaluación para ampliación de la vía.

– Versalles – Montebello: vía habilitada parcialmente debido a pérdidas de banca en los km 5+200 y km 7+200. Transitar con precaución.

– Betulia – San José – Urrao: se presentan constantes deslizamientos de gran magnitud, específicamente en el km 6+000. Transitar con precaución, maquinaria amarilla realizando labores de limpieza y recuperación en puntos críticos.

– Caramanta – Supía: se presenta socavación progresiva de la banca y deslizamientos constantes en el corredor. Precaución.

– La Tolva – Piedra Verde – Ye a Fredonia: se presentan pérdidas de banca parciales y daño en obras de drenaje, debido a las fuertes lluvias.

– Venecia – La Mina: vía afectada por la temporada de lluvias, pérdidas de banca parciales. En atención.

– Montenegro – La Fabiana – Valparaíso: se autoriza la restricción de tránsito de vehículos de carga (25 toneladas) sobre el puente Sabaletas en el km 19+500, según Resolución No. 2022060376958 de la Agencia de Seguridad Vial Departamental del 23 de diciembre de 2022.

– Puerto Boy – Betania: se restringe el paso de vehículos de carga superior a 20 toneladas en la vía, según Resolución No. 2022060086213 de la Agencia de Seguridad Vial Departamental del 18 de julio de 2022. Debido a agrietamiento en el pavimento consecuencia de la temporada de lluvias y múltiples afectaciones como pérdidas de banca. Caída de lodos y asentamiento evidente sobre la calzada; en el km 4+000 se presenta pérdida de banca parcial debido a las fuertes lluvias. Se recomienda transitar con precaución.

Novedades en las subregiones OCCIDENTE Y URABÁ:

– Liborina – Sabanalarga: se restringe el paso de vehículos de carga pesada según Resolución No. 2021060088911 de la Agencia de Seguridad Vial Departamental del 02 de septiembre de 2021. Se recomienda transitar con precaución.

– El Botón – Paso Ancho – Frontino y de la vía Chorodó (Ruta 62) – Frontino: según la Resolución No. 2022060007156 de la Agencia de Seguridad Vial Departamental del 16 de marzo de 2022, se restringe el tránsito de vehículos de carga, vía Departamental 62AN08 afectada por temporada de lluvias y no está en buenas condiciones para el tráfico seguro

de vehículos.

Adicionalmente, se debe tener en cuenta la capacidad de carga de los puentes ubicados en los siguientes sitios no puede superar las 25 toneladas:

– Mellitos – El Tambito (Las Changas): pérdidas de banca parciales en el km 27+200, km 25+900 (1 carril), km 22+300 (1 carril), km 19+100 (1 carril), km 2+300 y obras transversales en mal estado en el km 8+200 y km 24+200 (paso a 1 carril). Transitar con precaución, mitigaciones ejecutadas con maquinaria amarilla.

– Pinguro – Buriticá: se restringe el paso de vehículos de carga con peso bruto vehicular superior a 16 toneladas, según la Resolución No. 2022060191421 de la Agencia de Seguridad Vial Departamental del 01 de septiembre de 2022.

– Carepa – Saiza: se autoriza el cierre total de la vía, según la Resolución No. 2022060192757 de la Agencia de Seguridad Vial Departamental del 20 de septiembre de 2022. Desde el km 16+000 al km 23+500, por un periodo de diez (10) meses, debido a daños sufridos por la temporada de lluvias.

Deslizamientos constantes, debido a la fuerte temporada de lluvias.

– Alto del Chuscal – Armenia – La Herradura – Titiribí: se restringe el paso de vehículos de carga con peso bruto vehicular superior a 16 toneladas en el sector Alto de Chuscal – Armenia, según Resolución No. 2022060032129 de la Agencia de Seguridad Vial Departamental del 2 de junio de 2022.

Se presenta caída de lodos constante en el corredor. Precaución.

– Sopetrán – Belmira: se reporta pérdida de banca total en el km 7+300.

– San Fermín – Briceño: afectación en la movilidad en el km 21+000 del corredor a un carril. Caída de material y socavación. Mitigación con ampliación de vía.

– Frontino – La Herradura – La Balsa: se autoriza cierre total del sector La Herradura, según Resolución No. 2022060192241 de la Agencia de Seguridad Vial Departamental del 12 de septiembre de 2022, en vista de pérdida de banca que pone en riesgo el tráfico seguro de los vehículos, por un lapso de seis (6) meses.

– Se presentan las siguientes rutas alternas: Frontino – Alto de Frontino – La Honda La Honda – Pernilla – Cañasgordas

– La Miserenga (cruce Ruta 62) – Ebéjico – Sevilla – Heliconia – Alto del Chuscal: en el tramo de La Miserenga – Ebéjico, tramo de Heliconia – Alto El Chuscal y tramo de Sevilla a Ebéjico (Sector Paloblanco), se tiene caída constante de material y presencia de lodos sobre el carril. Adicionalmente pérdida de banca parcial en el km 19+100 entrando a Ebéjico. Corredor bajo supervisión permanente.

Informamos que se restringe el peso de vehículos de carga con peso superior a 20 toneladas, según la Resolución No. 2022060191288 de la Agencia de Seguridad Vial Departamental del 31 de agosto de 2022.

También según la Resolución No. 2022060373893 de la Agencia de Seguridad Vial Departamental del 28 de noviembre de 2022, se autoriza el cierre total de la vía desde el km 46+000 hasta el km 47+000, debido a pérdidas de banca y afectación estructural del puente sobre la quebrada La Tachuela en el km 46+183. Como vía alterna se tiene Alto El Chuscal – San Antonio de Prado.

En el tramo de Sevilla a Heliconia, en el km 8+000 se presenta pérdida de banca y en el km 26+000, se presentan socavaciones importantes. En atención.

– Alto del Chuscal – San Antonio de Prado: zona inestable geológicamente en el km 7+900 que se sigue asentado y desplazando progresivamente. Transitar con precaución, preferiblemente vehículos livianos.

En el sector de La Quesera, se presenta caída de material constante, debido a falla geológica activa. Precaución, bajo supervisión.

-Peque (vías terciarias): se presentan 4 pérdidas de banca parciales.

Novedades en las subregiones NORDESTE Y MAGDALENA MEDIO:

– Sofía – Yolombó: se restringe el tránsito de vehículos de carga en la vía, según la Resolución No. 2022060008278 de la Agencia de Seguridad Vial

Departamental del 29 de marzo de 2022.

– Santiago Berrío – Mulas – Cruces: se limita el tránsito pesado (no más de 24 toneladas) sobre el puente sobre el río Cocorná en el km 20+453 del corredor, debido a la pavimentación y puentes que deben ser reemplazados que aún no tienen la capacidad para soportar las cargas que se están movilizando. Según Resolución No. 2022060085098 de la Agencia de Seguridad Vial Departamental del 7 de julio de 2022.

– Campamento – Anorí: sobre la vía se presentan deslizamientos recurrentes en el km 6+000. Corredor bajo supervisión permanente de maquinaria amarilla (estabilización de talud, aplicación de afirmado y remociones).

Anorí – Santa Gertrudiz: se presenta vía en mal estado desde el km 0 al km 1+200, debido a las condiciones de lluvia de la zona. En evaluación. Anorí – La Casita – Guadalupe: vía en mal estado desde el km 7+000 al km 14+500 debido a las fuertes lluvias, se requiere la remoción de derrumbes, conformación con afirmado y adecuación de las obras de drenaje (ya que la creciente de la quebrada aledaña, causó que el agua corriera sobre la vía). Precaución.

– San Roque – Cristales – Caramanta: se presentan cinco (6) pérdidas de banca parciales sobre la vía, lo que permite el paso solo a un (1) carril, este tema está en evaluación por los contratistas. Además, se están realizando actividades de remoción de material, debido a deslizamiento de gran magnitud en el km 18+000. En atención.

Novedades en la subregión ORIENTE:

– Marinilla – El Peñol: con el equipo de maquinaria amarilla y los contratistas nos encontramos realizando actividades para garantizar la transitabilidad sobre el punto crítico. Tener en cuenta las labores en el sitio, velocidad máxima 30km/h, restricción de carga a 20 toneladas y controladores de tránsito en la zona debido a paso unidireccional.

– Autopista – El Ramal – Granada: en el km 0+900 y km 11+200 especial atención, maquinaria disponible. Transitar con precaución.

– Narices – Juanes – El Jordán – La Holanda: restricción en carga de 20 toneladas, según Resolución No. 2017060089327 de la Agencia de Seguridad Vial Departamental del 23 de junio de 2017.

– La Frontera (ruta 56) – Mesopotamia – Abejorral: pérdida de banca en km 25+500 al costado izquierdo, en el km 18+300 y hundimiento de la vía.

– Concepción – Alejandría: se restringe el paso de vehículos de carga conpeso bruto vehicular superior a 16 toneladas en la vía según Resolución No. 2022060032132 de la Agencia de Seguridad Vial Departamental del 2 de junio de 2022.

– El Peñol – San Vicente: se reporta pérdida de banca parcial en el sector Carrizales en Palmira km 17+300. Paso a un (1) carril solo para vehículos livianos.

– Abejorral – Pantanillo – El Oro: se presentan puntos críticos y deslizamientos a lo largo del corredor, especialmente en el km 7+700 y en el km 8+600, km 9+600, km 9+800, km 10+300, km 10+400 y km 12+200 pérdidas de banca parciales. Maquinaria amarilla en el sitio, en habilitación.

– La Ceja – El Retiro: se restringe el peso de vehículos de carga con peso superior a 20 toneladas, según la Resolución No. 2022060191288 de la Agencia de Seguridad Vial Departamental del 31 de agosto de 2022.

– Cocorná – Ramal – Granada: en el km 3+200 se evidencia caída de lodos y rocas, que generaron pérdida de banca, por lo tanto, la vía presenta fracturas y riesgo inminente a la transitabilidad. Transitar con precaución. Bajo supervisión.

– Granada – El Chocó – San Carlos: se autoriza el cierre parcial de la vía desde el km 6+591 al km 16+004, según Resolución No. 2022060086508 de la Agencia de Seguridad Vial Departamental del 22 de julio de 2022.

Debido a ejecución y reposición de alcantarillas. Se recomienda transitar con precaución.

Fechas: entre el 19 de julio de 2022 hasta el 3 de abril de 2023. Horarios: lunes a sábado entre las 8:00 a.m. hasta la 1:00 p.m.

Vías alternas: Ruta 1 (Marinilla – El Peñol – San Rafael – San Carlos paratráfico pesado) y Ruta 2 (El Santuario – Granada para tráfico liviano).

Adicionalmente, se presentan movimientos en masa constantes debido a las lluvias. Precaución, maquinaria disponible.

– Guarne – Granizal – Santo Domingo: vía afectada por deslizamientos. En atención para habilitar transitabilidad por medio de remociones y conformación con afirmado. Precaución.

– Sonsón – La Quiebra – Nariño: vía afectada por la temporada de lluvias, caída de material sobre el corredor. Precaución, bajo supervisión.

– La Elvira – El Cairo – Abejorral: en remoción de deslizamientos a lo largo del corredor, especialmente deslizamiento de gran magnitud en el sector La Primavera. Nos encontramos garantizando la transitabilidad en el sector. Precaución.

Novedades en las vías de influencia del PEAJE PAJARITO:

– Variante Donmatías – Río Chico – Entrerríos: pérdida de banca en el km 19+400. Cierre parcial de la vía según Resolución No. 2021060082911 de la Agencia de Seguridad Vial Departamental del 16 de julio de 2021.

– Entrerríos – Te a Labores – La Apartada – San José de la Montaña: se presenta pérdida de banca parcial en el km 20+000 y en el km 2+000 desde San José de la Montaña. En evaluación. Precaución.

– Pajarito – San Pedro de Los Milagros – La Ye – Entrerríos – Santa Rosa de Osos (Cruce Ruta 25): se debe transitar con precaución debido a fenómenos geotécnicos en la zona, especialmente en los km 0+900 y km 1+500.

