¡En estado crítico por un celular! Víctima de hurto fue baleado en Bello

Minuto30.com .- Una violenta madrugada se vivió en el barrio Obrero de Bello, Antioquia. Juan Fernando de 44 años, fue víctima de una tentativa de homicidio con arma de fuego al ser abordado por delincuentes.

El hecho ocurrió a la 1:15 de la mañana de este 13 de octubre de 2025, mientras la víctima departía con un amigo en un sendero peatonal.

Ataque y huída fatal

Dos sujetos en motocicleta abordaron a los amigos para exigirles sus pertenencias. Cuando Juan Fernando intentó huir, fue derribado por uno de los atacantes. Su amigo logró escapar y, a pocos metros, escuchó una detonación.

Al regresar para auxiliarlo, encontró a Juan Fernando con una herida de bala en el cuello, de la cual emanaba sangre, y notó que le habían hurtado su teléfono celular.

La víctima fue auxiliada por la Policía Nacional y el Cuerpo de Bomberos de Bello, quienes lo trasladaron de urgencia a un centro asistencial.

Hasta el momento se conoce que Juan Fernando se encuentra en estado crítico.

