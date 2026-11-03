Estadios, fútbol y conciertos: un triángulo que aún no se logra conectar

Los estadios alrededor del mundo son espacios idóneos para albergar espectáculos de gran formato como conciertos con aforos de miles de personas, esto hace que sean escenarios idóneos para artistas, práctica que se ha incrementado en los últimos años alrededor del mundo de pagar sin ver el precio un alquiler a un propietario de estadio para un concierto, lo que implicó que quienes poseen estos espacios busquen ampliar sus capacidades como lo han realizado en España en el Santiago Bernabéu y Spotify Camp Nou que aumentaron sus capacidades entre 4.000 y 5000 asientos

En Colombia no somos ajenos a esta tendencia pues en la actualidad tres de los estadios más importantes del país se encuentran en modificación: el metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, el Atanasio Girardot de Medellín y el Nemesio Camacho el campín de Bogotá esto en búsqueda de renovar la infraestructura y aumentar capacidad de asistentes.

También ha venido en aumento los conciertos, los artistas más importantes del mundo han ubicado el país como una parada obligatoria en sus giras, lo que ha llevado a una disputa por el uso de los estadios a organizadores de conciertos con dirigentes del fútbol profesional colombiano.

Existe una particularidad en Colombia y es que a diferencia de la mayoría de grandes estadios del mundo en el país son de propiedad de las alcaldías o gobernaciones, Esto limita el uso de llos escenarios ya que estos se ven sometidos a la voluntad de los gobernantes para el uso del escenario y por ende no se prioriza ninguna actividad sobre otra.

En el caso de los estadios de mayor capacidad en Colombia que se encuentran en modificaciones los de Medellín y Barranquilla aún son administrado por la alcaldía, Bogotá por el contrario desde junio de 2024 es administrado por Sencia S.A.S una APP (alianza público privada) que tiene a su cargo la administración del estadio Nemesio Camacho el campín y que ha sido objeto de innumerables críticas por alquilar el escenario para eventos como un matrimonio y celebraciones religiosas

A estas polémicas se le suma el escándalo ocurrido el pasado 13 de octubre fecha para la cual estaba programado el partido Millonarios vs Once Caldas por la fecha 13 de la Liga profesional, ya que justo 16 minutos antes del pitazo inicial se toma la decisión de cancelar el partido argumentando que “el campo de juego no se encuentra en condiciones aptas para disputar un partido profesional”, práctica que generó múltiples críticas a Dimayor como organizador y Sencia como administrador del estadio pues el estado de la cancha se podía determinar desde mucho antes, según la prensa local fue una práctica del ente mayor del fútbol para manifestar su inconformidad con la reiterada cancelación y reprogramación previamente programados por parte de Sencia donde según ellos se prioriza los conciertos sobre el fútbol.

Esta inconsistencia en el gramado del estadio el campín surge en la presentación de la banda coreana BTS los días 2 y 3 de octubre en el estadio el campín Con una particularidad que al parecer no fue evaluada por ninguno de los responsables y era el montaje de una tarima de 360 grados con más de 164 toneladas de equipos audiovisuales que reposaban sobre el gramado del estadio, peso que evidentemente iba a afectar fuertemente el gramado. Aunque existe una versión que los únicos que pensaron en ello fueron los mismos organizadores y pagaron 900.000 dólares adicionales por la posible afectación de la grama; Sencia defendía su correcta gestión con la grama mediante influencers y periodistas para hacer creer que estaría en condiciones para el 13 de octubre algo que sabemos no pasó.

Y allí surge la pregunta quién responde por el escenario y el partido cancelado, pues el IDRD indicó en rueda de prensa que iniciará un proceso administrativo sancionatorio a Sencia, pero analizando la información no se determina específicamente la obligación incumplida ya que en el contrato no se especifican las condiciones de entrega de la grama, error que se cometió desde que se suscribió el contrato pues hay que recordar que el estadio es para la práctica de fútbol y esto implica una grama con ciertas condiciones según esto entonces, ¿cuál sería la obligación incumplida para iniciar el procedimiento sancionatorio? ¿Qué hará el IDRD?

Estas dos fechas de concierto reunió alrededor de 53.000 asistentes por fecha y un derrame económico de alrededor de 25,4 millones de dólares a la ciudad lo que evidencia el impacto económico de los conciertos, pero las consecuencias en las que quedan los escenarios deportivos que llevan a modificar el calendario del fútbol quien las asume, y la respuesta es simple los clubes y consecuencialmente sus aficionados, Atlético Nacional se vio obligado en la semana del 19 al 25 de octubre a jugar 3 partidos incumpliendo lo estipulado por norma FIFA que exige un periodo obligatorio de 72 horas de descanso entre partidos, esto por la no disponibilidad del estadio Atanasio Girardot por préstamo a conciertos

El uso de los estadios se volvió una disputa entre conciertos y fútbol, esta problemática viene desde años anteriores y que venía siendo ignorada por las autoridades, aunque como es de esperarse para reaccionar tiene que ocurrir un hecho mediático como el sucedido el 13 de octubre.

En Bogotá cancelaron 3 de los 5 conciertos que se tenían previstos para este fin de año en el estadio el campín lo que nos lleva a preguntarnos qué pasa con el derrame económico que se deja de percibir con la cancelación de los conciertos, no es simplemente la presentación del artista, es todo este ecosistema que se deja de percibir.

También nos preguntamos qué pasa con el torneo y los clubes bogotanos pues se menciona que si los equipos bogotanos avanzan a las finales no tendrían donde jugarlas.

Ahora “las arenas” como movistar arena o la nueva Daviarena en sabaneta la capacidad un supera los 20.000 asistentes capacidad que parece no ser suficiente por lo que los artistas siguen solicitando los estadios para sus conciertos argumentando a las alcaldías el gran derrame económico que estos generan y los dirigentes del fútbol igualmente presionan para que se cumplan sus fechas con su argumento que el estadio es para la práctica de fútbol y programaron anticipadamente con las alcaldías.

No es priorizar una actividad u otra es desplegar soluciones reales tanto para los aficionados al fútbol como para los seguidores de los artistas conservando los amados estadios del país