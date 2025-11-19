Esta noche de miércoles, 19 de noviembre de 2025, el Junior de Barranquilla se enfrenta al DIM en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

Sigue al canal de WhatsApp del DIM

El juego marca el debut de ambos equipos en la fase de cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay II-2025.

Este encuentro es crucial, ya que una victoria inicial podría ser determinante para trazar el camino hacia la gran final.

A pesar de la expectativa deportiva que siempre genera el inicio de la recta final del campeonato, el ambiente en las tribunas se percibe, como ya es costumbre en Barranquilla, frío.

La imagen que presenta el «Coloso de la Ciudadela» dista mucho de ser la fiesta futbolística a la que están acostumbrados los aficionados.

Contrario a lo que se esperaría en un partido de esta envergadura, los reportes oficiales de asistencia previos al encuentro son desalentadores, apuntando a una cifra que apenas supera las 10 mil personas.

Este bajo número de asistentes proyecta un panorama desolador, dejando vastos sectores del Metropolitano vacíos y silenciando el tradicional fervor barranquillero.

¡Como si estuvieran castigados! Con estadio casi vacío, Junior recibe al DIM en el Metropolitano

La notoria ausencia masiva de seguidores junioristas se interpreta como una clara señal de resistencia o descontento por parte de la afición, pese a estar clasificados.

Ahora, por disposición de seguridad, el escenario deportivo no contará con la presencia de hinchas visitantes del DIM, por lo que la desolación en las gradas es atribuible únicamente a la falta de apoyo local.

De esta manera, el Tiburón está obligado a buscar sus primeros tres puntos y arrancar «con pie derecho» en la recta final de la liga en un escenario casi fantasma.

El onceno juniorista deberá encontrar la motivación dentro de la cancha, prescindiendo del aliento masivo que históricamente ha caracterizado al Metropolitano.

El compromiso en el estadio Metropolitano será desde las 8:30 de la noche.

Más noticias del Deportivo Independiente Medellín