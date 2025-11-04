¡Ya casi! Conteo regresivo para la presentación del estadio Atanasio Girardot “que la ciudad se merece”

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, ha encendido la emoción de los aficionados al fútbol antioqueño al confirmar que este miércoles, 5 de noviembre, se presentará el proyecto de renovación del estadio Atanasio Girardot.

Con un entusiasta «Ya casi» en su cuenta de X, el mandatario distrital convocó a la ciudadanía a conocer el diseño del que promete ser “el Estadio que la ciudad se merece”.

La presentación está programada para las 10 de la mañana, y el alcalde aseguró con convicción: “Ya verán. Va a quedar espectacular”, un mensaje que subraya la magnitud de la obra.

La ambiciosa remodelación busca transformar el coloso de la 74 en un escenario de talla mundial, respondiendo directamente a las históricas críticas de los hinchas sobre el deficiente estado actual del recinto.

Fico enfatizó que el proyecto es un reconocimiento a la pasión de la gente, al afirmar que “Nuestra gente se merece lo mejor”.

Agregó que tanto el DIM como Atlético Nacional jugarán en uno de los mejores estadios de América Latina, elevando el estándar no solo local sino continental.

El Atanasio Girardot no es solo un campo de juego; es el principal testigo de la historia reciente del fútbol colombiano, siendo el escenario que consistentemente alberga la mayor cantidad de finales del fútbol profesional.

Solo en el último año, fue sede de importantes encuentros decisivos, incluyendo múltiples finales de Atlético Nacional y la del DIM.

Con el fin de año acercándose, es «lo más seguro será que de nuevo se vivirá otra final en el escenario», lo que resalta la urgencia y pertinencia de que el estadio esté a la altura de su relevancia deportiva.

Para este importante evento, el alcalde Gutiérrez ha extendido una invitación abierta a todos los hinchas y al público en general para que asistan al estadio para la revelación del proyecto.

Los interesados podrán ingresar a la tribuna occidental del coliseo deportivo a través de los accesos 7 y 8.

Con esta presentación, la administración busca iniciar una nueva era para el fútbol de la ciudad, ofreciendo finalmente la infraestructura de primer nivel que se espera de un epicentro deportivo de esta trascendencia.

