El alcalde Federico Gutiérrez presentó este miércoles el proyecto de modernización total del estadio Atanasio Girardot.

Esta será una intervención que, según la Administración Distrital, lo posicionará como uno de los mejores escenarios deportivos de América.

El proyecto, del «El estadio que la ciudad se merece», será la remodelación más grande en la historia del máximo escenario deportivo de la ciudad y los antioqueños.

La Administración Distrital invertirá más de $750.000 millones en la renovación, con la totalidad de la financiación proveniente de recursos públicos.

De esta cifra, $643.000 millones se destinarán propiamente al escenario, y el resto a la unidad deportiva, tecnología, movilidad y urbanismo.

Entre las intervenciones más significativas se encuentra el aumento de la capacidad que pasará de 45.400 a 60.000 personas, un incremento del 33%.

Este aumento se logrará con la construcción de un tercer nivel en tribuna con silletería nueva y más cómoda.

Igualmente, la renovación incluye una nueva cubierta que abarcará todo el escenario, ampliándose de 2.319 a más de 31.000 metros cuadrados para proteger las tribunas del sol y la lluvia.

Adicionalmente, se intervendrán 40.000 metros cuadrados de espacio público en los alrededores, con el fin de mejorar la movilidad peatonal y el urbanismo.

Fico presentó el nuevo estadio Atanasio Girardot, se convertirá en el más imponente de Colombia

La transformación del Coloso de la 74 será integral tanto interna como externa. El proyecto contempla la ampliación y modernización de unidades sanitarias, pasará de 399 a 531.

Adicionalmente se realizará la modernización de accesos, se pasará de 49 a 108 torniquetes.

El proyecto de uno de los mejores estadios del continente, también implica la remodelación de baños, locales comerciales, cabinas de prensa, camerinos y palcos.

Para el nuevo Atanasio también llegará la incorporación de elementos de accesibilidad universal, como rampas, pasarelas, renovación de silletería, redes eléctricas e hidrosanitarias y la cancha.

Una de las modificaciones de más alto impacto, pasa por una novedosa fachada de más de 23.000 metros cuadrados.

El alcalde Gutiérrez Zuluaga enfatizó que el estadio seguirá siendo 100% público y destacó el componente social.

Mencionó que «los venteros pasarán a ser comerciantes», al renovarse también el entorno exterior.

Fico hizo un llamado a la hinchada por un «comportamiento de talla mundial» para que Medellín sea «el ejemplo a nivel mundial del fútbol en paz.

Cronograma y empleo

El renovado Atanasio Girardot cumplirá con los estándares internacionales de la FIFA, lo que permitirá albergar competiciones y grandes eventos.

El cronograma de ejecución contempla durante el resto del 2025, el desarrollo del estudio de suelos en el perímetro y trámites de radicación y viabilidad.

Entre mayo y junio de 2026, se prevé el inicio de las obras y para el segundo semestre de 2027 se proyecta la finalización de las obras.

La estructuración, diseño y ejecución estarán a cargo del Inder y la Empresa de Desarrollo Urbano -EDU-.

Finalmente, de acuerdo con los cálculos, se estima que este proyecto generará por lo menos 430 empleos directos.

