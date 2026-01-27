Sabaneta reporta estabilidad tras movimiento en masa en la Loma de San José

Resumen: Un movimiento en masa en la loma de "sube o no sube" en Sabaneta afectó la vía y el proyecto Trrazo. Autoridades descartan daños estructurales en el edificio.

En la madrugada del pasado lunes 26 de enero se registró una emergencia que puso en alerta a los habitantes del municipio de Sabaneta.

Un fuerte movimiento en masa se presentó en el sector San José, específicamente en la conocida loma de “sube o no sube”, afectando la vía principal y el área de influencia del proyecto de vivienda de interés social (VIS) Trrazo.

El deslizamiento obligó a la activación inmediata del Sistema Municipal de Gestión del Riesgo y al despliegue de unidades de Bomberos y cuadrillas de EPM.

A pesar de la magnitud del evento y de los videos que circularon rápidamente en redes sociales generando alarma, las autoridades confirmaron que no se presentaron personas lesionadas ni víctimas fatales.

La principal afectación fue la obstrucción total de la vía hacia Aires del Campo y Aires del Bosque por el lodo y material vegetal.

Tras realizar varias mesas técnicas en el sitio, Fabio Pava, director de Gestión del Riesgo de Sabaneta, dio un parte de tranquilidad al asegurar que la edificación no presenta ningún riesgo estructural, aunque algunos apartamentos recibieron salpicaduras de lodo en sus fachadas.

Lea también: ¡Se les «dañó el paseo» pa´Medellín! Hallan 744 kilos de marihuana en camioneta chocada en Zarzal

“Se tuvieron labores operativas en el sitio todo el día con el personal de la obra que causó las afectaciones. Se trabajó en la limpieza de fachadas y apartamentos, pero sin afectaciones mayores”, explicó Pava.

Este martes 27 de enero, las actividades de limpieza y adecuación continúan con acompañamiento institucional. El sector se mantiene bajo monitoreo permanente, debido a que la saturación del suelo por la actual temporada de lluvias representa un factor de riesgo latente.

La alcaldía instó a los constructores y a la comunidad a reportar cualquier anomalía en las laderas para evitar que nuevos incidentes comprometan la movilidad o la seguridad de las familias que habitan en esta zona de expansión del municipio.

Más noticias de Sabaneta