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    Estaban bebiendo y pelearon a cuchillo: Uno terminó en la cárcel y el otro en un cajón

    La riña se registró en el sector de Villa Liliam, oriente de Medellín

    Publicado por: SoloDuque

    Imagen ilustrativa
    Estaban bebiendo y pelearon a cuchillo: Uno terminó en la cárcel y el otro en un cajón

    Resumen: A pesar de los intentos por auxiliarlo, la gravedad de la lesión en la zona cervical provocó que el joven perdiera la vida de forma casi instantánea

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Un violento hecho de intolerancia sacudió al mediodía de este domingo el oriente de Medellín. Hacia las 12:10 p. m., un joven de apenas 22 años fue asesinado con un arma cortopunzante en el sector de Villa Liliam.

    El incidente, ocurrido exactamente en la Carrera 8 con Calle 57A, se habría originado por una fuerte discusión entre conocidos que se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas desde tempranas horas.

    Crónica de una riña mortal

    Según el reporte de las autoridades y testigos en la zona, la víctima y el agresor se encontraban departiendo cuando se desató una confrontación física. En medio del altercado, el atacante desenfundó un arma cortopunzante y le propinó una herida certera en el cuello al joven de 22 años.

    A pesar de los intentos por auxiliarlo, la gravedad de la lesión en la zona cervical provocó que el joven perdiera la vida de forma casi instantánea en el lugar de los hechos.

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    Captura y estado del agresor

    La rápida reacción de las patrullas del cuadrante permitió la captura inmediata del presunto homicida. Sin embargo, se conoció que el capturado también presentaba heridas:

    El victimario, quien fue capturado y trasladado bajo custodia policial a un centro asistencial para recibir curaciones antes de ser puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación presenta dos lesiones de consideración en la cabeza, producto de la riña con el hoy occiso.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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