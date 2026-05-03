Resumen: De acuerdo con la información preliminar reportada por el portal Sahagún en Línea, el lamentable suceso se registró en la carretera que comunica a Cereté con Ciénaga de Oro, un tramo vial que tristemente se ha vuelto escenario frecuente de accidentes mortales.

¡Estaba visitando a la novia! Universitario residenciado en Medellín murió en fatal accidente en Cereté

Minuto30.com .- Un devastador siniestro vial ha apagado la vida de una joven promesa y ha sumido en el dolor tanto a la comunidad de Cereté como a su círculo universitario en Antioquia. La víctima fatal fue identificada como Juan Pablo Gómez, un joven oriundo del municipio cordobés que actualmente se encontraba radicado en Medellín, ciudad donde adelantaba sus estudios de educación superior.

El joven era ampliamente conocido en su tierra natal por ser hijo de uno de los comerciantes más respetados de la zona, administrador del supermercado El Oriente, ubicado en el barrio Venus.

Los detalles del siniestro vial

De acuerdo con la información preliminar reportada por el portal Sahagún en Línea, el lamentable suceso se registró en la carretera que comunica a Cereté con Ciénaga de Oro, un tramo vial que tristemente se ha vuelto escenario frecuente de accidentes mortales.

La secuencia de los hechos establecida por las autoridades es la siguiente:

El vehículo: El estudiante universitario y su novia, identificada como Salma, se movilizaban en una camioneta de alta gama marca Toyota Fortuner (placas terminadas en _O38).

El choque: Al parecer, el automotor era conducido con exceso de velocidad, lo que habría provocado la pérdida de control. La camioneta invadió el carril contrario y colisionó violentamente contra el canal que atraviesa la doble calzada.

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El impacto: La fuerza del choque fue de tal magnitud que el vehículo dio varias vueltas de campana en el aire, provocando que ambos ocupantes salieran expulsados. Juan Pablo falleció en el lugar de los hechos de manera instantánea.

Indignación: Robo en medio de la tragedia

Uno de los detalles más dolorosos e indignantes del reporte oficial señala que, cuando las autoridades llegaron a realizar la inspección técnica, el joven no portaba sus documentos de identidad.

Versiones de testigos en el sitio denuncian que personas inescrupulosas se acercaron a la escena inmediatamente después del aparatoso accidente para robar las pertenencias y los teléfonos celulares de las víctimas, dificultando enormemente la labor de las autoridades para confirmar la identidad del estudiante antioqueño en los primeros minutos.

Estado de salud de la acompañante

Por su parte, la joven Salma logró sobrevivir al fuerte impacto y resultó con diversas lesiones. Personal paramédico a bordo de una ambulancia del CAMU El Prado le brindó atención prehospitalaria en el sitio y, posteriormente, fue trasladada de urgencia al Hospital San Diego para recibir atención médica especializada. Hasta el momento, su pronóstico de salud es reservado.