¡Estaba «infartada» la autopista sur! Vehículo incendiado generó caos en la vía

Resumen: La Secretaría de Movilidad y los organismos de socorro atienden la emergencia en la calzada oriental del principal corredor vial. Autoridades piden paciencia a los conductores y recomiendan desviar por la Avenida Guayabal y la Avenida Las Vegas.

Minuto30.com .- Una compleja emergencia vial generó un fuerte represamiento en el sur de Medellín durante la tarde de este miércoles, luego de que un vehículo particular se incendiara repentinamente en plena marcha sobre la Autopista Sur, a la altura de la calle 2.

La contingencia, registrada sobre la calzada oriental de este estratégico corredor arterial, obligó al cierre parcial de carriles y activó una respuesta inmediata de las autoridades de tránsito y de los cuerpos de bomberos para sofocar las llamas y prevenir una tragedia mayor.

La Secretaría de Movilidad de Medellín emitió reportes preventivos a través de sus canales oficiales alertando sobre la reducción drástica de la velocidad y recomendando a los conductores evitar transitar por la zona mientras concluyen las maniobras de enfriamiento, retiro del automotor siniestrado y limpieza de la calzada.

Emergencia en la calzada oriental: fuego y humo en plena vía rápida

El incidente se produjo a las 6 y media de la tarde, en un tramo neurálgico donde confluyen vehículos de carga pesada, transporte público intermunicipal y miles de carros particulares y motociclistas que se desplazan habitualmente hacia los municipios de Itagüí, Envigado, Sabaneta, La Estrella y Caldas.

De acuerdo con los primeros reportes de los agentes de tránsito en terreno, la conflagración se originó de manera intempestiva en la parte delantera del vehículo, presuntamente como consecuencia de una falla en el sistema eléctrico o una fuga en las líneas de combustible.

Las llamas envolvieron rápidamente la carrocería, generando densas columnas de humo negro que redujeron la visibilidad en ambos sentidos de la autopista y obligaron a los conductores adyacentes a frenar de forma intempestiva para no quedar atrapados en el fuego.

Unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín acudieron al sitio para controlar la ignición con mangueras de alta presión y material químico extintor. Paralelamente, grúas de la Secretaría de Movilidad se posicionaron en el perímetro para iniciar la extracción de la estructura calcinada una vez la zona fue declarada fuera de peligro por los socorristas.

Rutas alternas para esquivar el embotellamiento

Dada la alta congestión que generó la novedad, con filas de vehículos que se extendieron rápidamente por varios kilómetros hacia el norte de la ciudad, las autoridades distritales habilitaron desvíos operacionales y recomendaron a los conductores adoptar las siguientes alternativas viales:

Avenida Guayabal (Carrera 52): Constituye la principal ruta de escape para quienes transitan por el costado occidental del río Medellín. Permite avanzar hacia el sur conectando de manera fluida con el Parque de las Chimeneas y los accesos principales a Itagüí.

Avenida Las Vegas (Carrera 48): Opción ideal para el tráfico liviano que busca dirigirse hacia Envigado o Sabaneta, tomando desvíos a la altura de los puentes de la calle 10 o la calle 4 Sur para cruzar hacia el costado oriental.

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Avenida El Poblado (Carrera 43A): Recomendada para trayectos de media y larga distancia hacia el suroriente, descongestionando los corredores paralelos a la cuenca del río.

Red del Metro de Medellín: Para los ciudadanos que aún no han emprendido su retorno a casa, la recomendación principal es priorizar el uso de las líneas de tren metropolitano, evitando ingresar al tráfico vehicular de superficie.

Pautas clave de seguridad ante fallas mecánicas e incendios vehiculares

La Secretaría de Movilidad y el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRD) reiteraron el llamado a los propietarios de automotores a mantener al día las revisiones técnico-mecánicas y portar el equipo de carreteras reglamentario:

Revisión del extintor: Verificar periódicamente que el extintor de incendios no esté vencido, cuente con la presión indicada en el manómetro y sea de tipo multipropósito (clases A, B y C).

Reacción inmediata ante olores extraños: Si percibe olor a plástico quemado o gasolina, o nota salida de humo por el capó, encienda las luces de emergencia, oríllese hacia la berma derecha de inmediato y apague el motor.

Evacuación y distancia: Desaloje a todos los ocupantes del vehículo con rapidez, ubíquese a una distancia prudente detrás de las barreras de protección de la vía y reporte el caso a la línea única de emergencias 123.

No abrir abruptamente el capó: Si el fuego ya comenzó en el compartimento del motor, no abra la tapa de golpe, pues el ingreso súbito de oxígeno aviva las llamas. Se debe descargar el extintor a través de las rendijas de la parrilla delantera.

Las labores en la calle 2 con Autopista Sur continuaron hasta que el vehículo fue remolcado a los patios y el asfalto quedo libre de fluidos derramados que pudieran comprometer la adherencia de las llantas de otros usuarios de la vía.