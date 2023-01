Fulminante y directa: Esta sería la letra de Shakira con BZRP Music

Shakira lanzará una nueva canción que tiene ansiosos a sus seguidores este miércoles 11 de enero. En esta oportunidad colaborará con el reconocido productor Bizarrap.

La canción tendría varias referencias a su ruptura amorosa con el exfutbolista Gerdad Piqué y al parecer a su nueva pareja, Clara Chía.

Y como era de esperarse, a los internautas los mata la ansiedad, y siempre encuentran adelantarse a todo, por eso en redes sociales ya circula parte de lo que sería la explosiva y directa canción, pues tendría varias referencias claras contra Piqué

Esta sería parte de la letra

“A ti te quedé grande por eso estás con una igualita que tú

Esto es pa’que te mortifique, mastica y traga pa’que no pique

Yo contigo ya no regreso ni aunque me llores ni me supliques

Entendí que no es culpa mía que te critiquen

Yo solo hago música, perdón que te sal-pique”

