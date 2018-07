Esta semana habrá interrupción del servicio de acueducto en sectores del nororiente de Medellín

Minuto30.com-. Para realizar el lavado de tanques de almacenamiento de agua potable, como lo indica el decreto relacionado con el sistema para la protección y el control de la calidad del agua para consumo humano, EPM anunció que es necesario interrumpir el servicio de acueducto de manera programada durante esta semana en varios sectores de Medellín.

Entre las 8:00 pm del lunes 30 de julio y las 4:00 am del martes 31 de julio:

De las calles 77 a 86 entre las carreras 49 y 52.

De las calles 77 a 91 entre las carreras 52B y 62.

De las calles 85 a 91 entre las carreras 49 y 52.

De las calles 91 a 96 entre las carreras 50A y 54.

De las calles 96 a 97A entre las carreras 50B y 52.

Comprende 21.210 clientes de los barrios Brasilia, San Isidro (Medellín), Palermo, La Rosa, Miranda, Aranjuez, Bermejal-Los Álamos, La Piñuela y Moravia.

Miércoles 1 de agosto, de 10:00 am a 4:00 pm:

De las calles 84A a 84C entre las carreras 31A y 31B.

De las calles 84C a 86 entre las carreras 31 y 31AA.

De las calles 86 a 86AB entre las carreras 30 y 31AA.

De las calles 86AB a 89 entre las carreras 31 y 33.

De las calles 89 a 89A entre las carreras 31 y 34.

De las calles 89A a 91 entre las carreras 31 y 33.

De las calles 91 a 91A entre las carreras 31B y 34.

De las calles 91A a 93A entre las carreras 31B y 32.

De las calles 93A a 100B entre las carreras 30 y 37.

De las calles 100B a 102 entre las carreras 28 y 37.

De las calles 102 a 107B entre las carreras 28 y 37A.

De las calles 107B a 110 entre las carreras 28 y 32A.

De las calles 110 a 112 entre las carreras 28 y 33.

De las calles 112 a 121 entre las carreras 28E y 30.

Comprende 12.214 clientes de los barrios Santo Domingo Savio No. 1, Granizal, Moscú No. 2, La Salle, San Pablo, El Compromiso (Santa Elena), La Esperanza No. 2 (Santa Elena), San José La Cima No. 1 S.E., San José La Cima No. 2 S.E., Las Granjas (Medellín), Oriente (Santa Elena), Popular, Santo Domingo Savio No. 2, Carpinelo (Santa Elena), La Avanzada (Santa Elena) y Aldea Pablo VI (Santa Elena).

Cualquier información adicional se puede consultar en la Línea de Atención al Cliente 44 44 115.