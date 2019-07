Esta pequeña de Medellín tiene 7 años y pesa 95 kilos, su familia pide ayuda

Una familia de Medellín busca ayuda para su pequeña hija de 7 años de edad debido al sobrepeso que sufre.

Según recogió el medio Caracol Noticias, la niña que cursa segundo grado de primaria, tiene apenas 7 años de edad y pesa 95 kilogramos.

El peso de Danna Michel le ocasiona preocupantes afectaciones de salud: “Me siento muy incómoda, cuando yo estoy acostada me tengo que parar porque me estoy ahogando y sentada pues casi no soy capaz de dormir”, dijo la niña para el medio ya citado.

El papá de la pequeña manifestó que desde que tenía tres años de edad comenzó su aumento de peso, y que nunca le han mandado algún tratamiento para controlarlo.

De igual forma detalló que en este momento la menor de edad se encuentra sin EPS debido a que él está desempleado hace cerca de un año. Es por esta razón que la familia pide ayuda de alguna entidad para ayudar a la niña.

Además de las afectaciones de salud, la familia y la niña contaron en el medio ya citado que debido a su peso, la menor es blanco de burlas en su colegio.

“En mi colegio me la paso muy aburrida, porque me hacen mucho bullying, me dicen gorda y a mí no me gusta”, dijo la pequeña.