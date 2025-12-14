Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Domingo:
Pico y Placa Medellín Domingo:
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Esta hermosa cachorrita requiere hogar con urgencia: la abandonaron en un basurero

    Para más información sobre la adopción o para ofrecerle un espacio a esta perrita, comuníquese al número de contacto

    Publicado por: SoloDuque

    Esta hermosa cachorrita requiere hogar con urgencia: la abandonaron en un basurero

    Resumen: Para más información sobre la adopción o para ofrecerle un espacio a esta perrita, comuníquese al número de contacto

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Esta “ternurita” de perrita fue encontrada en condiciones de abandono en un basurero del municipio de Itagüí.

    La perrita está a salvo, pero requiere con suma urgencia ser adoptada por una familia que pueda brindarle un hogar permanente y amoroso. El llamado es a la comunidad para evitar que esta linda mascota regrese a las calles.

    Para más información sobre la adopción o para ofrecerle un espacio a esta perrita, comuníquese al número de contacto: 304 598 8105.

    Aquí más mascotas extraviadas y en adopción

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    El alcalde Fico Gutiérrez anuncia estrategia para dar más accesos a mejora de vivienda

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.