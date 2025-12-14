Esta hermosa cachorrita requiere hogar con urgencia: la abandonaron en un basurero

Resumen: Para más información sobre la adopción o para ofrecerle un espacio a esta perrita, comuníquese al número de contacto
Minuto30.com .- Esta “ternurita” de perrita fue encontrada en condiciones de abandono en un basurero del municipio de Itagüí.
La perrita está a salvo, pero requiere con suma urgencia ser adoptada por una familia que pueda brindarle un hogar permanente y amoroso. El llamado es a la comunidad para evitar que esta linda mascota regrese a las calles.
Para más información sobre la adopción o para ofrecerle un espacio a esta perrita, comuníquese al número de contacto: 304 598 8105.
