Esta gatita se perdió en Medellín. ¿La has visto?

Resumen: Se perdió en el barrio Picacho el lunes 7 de septiembre y desde entonces la estamos buscando. Si la has visto o tienes alguna información sobre su paradero, por favor comunícate al 301 441 2113.
Se perdió en el barrio Picacho el lunes 7 de septiembre y desde entonces la estamos buscando. Si la has visto o tienes alguna información sobre su paradero, por favor comunícate al 301 441 2113.
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