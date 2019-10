Esta fue la millonada que perdió Matt Damon por no aceptar el papel en ‘Avatar’

Matt Damon ha tenido varios aciertos en filmografía, con las películas como Good Will Hunting y la saga Bourne, sin embargo este confesó recientemente que una de las peores decisiones de su carrera como actor fue rechazar el papel principal de Avatar, que el propio Jim Cameron le ofreció; el papel finalmente lo obtuvo Sam Worthington.

En una entrevista para la revista GQ, Damon aseguró que el propio director fue a buscarlo para ofrecerle el papel, diciéndole: “escucha, no necesito a nadie, no necesito un nombre, a un actor de renombre, si no aceptas encontraré a un actor desconocido y se lo daré a él porque la película no te necesita”, sin embargo Cameron fue tan insistente que llegó a ofrecerle el 10% de todas las ganancias si aceptaba.

Tomando en cuenta que ‘Avatar’ fue un gran éxito que recaudó más de 2.786 millones de dólares a nivel mundial, además fue la película más taquillera de la historia hasta el lanzamiento de ‘Avengers: Endgame’, Matt Damon rechazó sin saberlo alrededor de 280 millones de dólares.

Pese a esto el actor recalcó que de todos modos no podía aceptar la propuesta porque ya estaba comprometido con el rodaje de la saga Bourne, además puntualizó que lo que más lamenta no es el dinero sino su oportunidad de trabajar con Cameron:

“Él trabaja muy poco, pero todos conocemos sus películas, da la sensación de que ha hecho más. Me di cuenta de que rechazándolo estaba perdiendo la única oportunidad de trabajar con él”, finalizó Matt.