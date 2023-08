‘Si así son las amigas…’: Esta fue la mentira de Nicolás Petro a su ex para llegar a Laura Ojeda

in

En medio del escándalo por la presunta entrada de dineros ilícitos a la campaña de Gustavo Petro, este sábado, luego de las audiencias, se conoció una entrevista exclusiva que dio Nicolás Petro a medios locales, en el que habría revelado detalles sobre una infidelidad que habría cometido a su expareja Day Vásquez, con el fin de acercarse a una amiga suya, Laura Ojeda, que ahora es la esposa de Nicolás.

Durante las audiencias que se adelantan contra ambos, Day Vásquez le dijo a la Fiscalía que el exministro del Interior y ahora embajador de Colombia en Francia, Alfonso Prada, le habría ofrecido varios puestos de trabajo a Nicolás, mientras estuvo en la cartera ministerial, con el fin de que Nicolás los ‘escogiera’. Por esta acusación, por poco también involucran a Prada en las investigaciones.

Sin embargo, Nicolás Petro no tuvo más opción que ser sincero, y aceptó que dijo esta mentira a su ex por su intención de acercarse a Laura Ojeda, que en ese momento era amiga de Day.

“No. Hay personas que realmente no han tenido ninguna participación. Una de esas personas es Prada. Te quiero decir, y va a sonar feo y van a decir “Nicolás es un hp”, pero es la verdad. Yo le inventé a Daysuris que me habían dado unos cupos para que ella me pasara una hoja de vida de una abogada que era amiga suya. Para tener el contacto de ella. Esa es la realidad”, confesó Nicolás Petro.

La abogada de la que habló es Laura Ojeda, su actual esposa y con quien espera un hijo. Incluso, la misma mujer ha salido a defenderlo en redes sociales respecto a las diversas acusaciones, y pues para ella, él es un “excelente padre”.

Y al final de cuentas, parece que la mentira le salió muy bien, pues ahora espera un hijo con la abogada Laura Ojeda, a quien Day ya le ha enviado varias indirectas durante el juicio.

Al parecer, esta mentira habría sido el impulso para que Day ‘echara al agua’ a su ex, Nicolás Petro.

