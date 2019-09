Esta fue la curiosa respuesta de Ashton Kutcher a las confesiones de su exesposa Demi Moore

El actor Ashton Kutcher se pronunció en Twitter sobre las confesiones que hizo Demi Moore en su libro biográfico “Inside Out“, en el que contó que los dos actores hicieron dos tríos cuando eran pareja y todo para suplir las necesidades y fantasías sexuales de él, 16 años menor que ella.

En el capítulo en el que Demi cuenta la historia de su matrimonio con Ashton se puede leer lo que ella hizo, desde su punto de vista, para seguir el ritmo de su joven esposo. “Accedí a hacer un trío en dos ocasiones, lo que lejos de ser positivo para la pareja fue el inicio del fin de la relación. Fue un error y la excusa perfecta que utilizó (él) para mantener relaciones sexuales con otras mujeres”. Con esto se confirman las infidelidades que habría cometido Kutcher durante su relación con la actriz.

Además, Demi afirma que algunas palabras que le dijo Kutcher también habrían ayudado a que recayera en el alcohol. “Ashton estaba disfrutando de una copa de buen vino y dijo: ‘No sé si el alcoholismo es algo real, creo que se trata de una cuestión de moderación’. Quería ser esa chica que podía tomar una copa de vino en la cena o tomar un tequila en una fiesta. En mi mente, Ashton también quería eso. Así que traté de convertirme en esa chica normal y divertida”, afirma Moore en su libro.

Después de todo el despliegue mediático que generaron estas declaraciones, Ashton se pronunció a través de su cuenta de Twitter de una manera elegante e inteligente. “Estaba a punto de presionar el botón para publicar un tuit realmente sarcástico. Después miré a mi hijo, a mi hija y a mi esposa, y lo borré”, escribió Kutcher.

Además de esto, trinó un número telefónico para lo contactaran sus fans, aquellos que !quieran saber la verdad”. Al escribir a este número, se recibe un mensaje automático que dice “aquí Ashton. Esto es un texto automático para hacerles saber que recibí sus mensajes, el resto serán enviados por mí. Haz click aquí para que pueda responderte. Probablemente no pueda contestar a todo, pero intentaré estar en contacto. Sueña a lo grande”.

Por el momento no ha habido más declaraciones de ninguno de los actores, solo se sabe lo que dijo Demi en la pasada entrevista con Ellen DeGeneres, que Ashton ya sabía qué era lo que se iba a publicar, asunto que dudamos mucho después de leer los tweets del actor.

I was about to push the button on a really snarky tweet. Then I saw my son, daughter, and wife and I deleted it. ❤️

— ashton kutcher (@aplusk) September 25, 2019