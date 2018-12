Esta es la cantidad adecuada de sexo que debes tener con tu pareja para que no sea infiel

De acuerdo a un estudio de la Society for Personality and Social Psychology, se dió a conocer la cantidad de sexo que las parejas deben tener para que no sean infieles.

Los investigadores realizaron el estudio a 30.000 ciudadanos de Estados Unidos, con los datos recopilados durante cuarenta años, se pudo comprobar que en las relaciones de pareja.

El primer resultado indicaba que el sexo frecuente dejaba a la pareja con una sensación de felicidad.

En cuanto a la frecuencia, en promedio se determinó que tener sexo al menos una vez a la semana hacía que la pareja se sintiera mucho feliz que si lo practicaran con menor frecuencia.

Asimismo, si tener sexo más de una vez a la semana no era necesariamente influyente en su índice de felicidad.

La Universidad de Chicago, ya había afirmado que tener sexo una vez a la semana era lo habitual, también confirmo que las parejas estables que tenían más sexo no necesariamente sentían mayor satisfacción.

Otro estudio confirmó estos datos, al entrevistar a 2.400 matrimonios en un lapso de 14 años. Aquí las parejas no declaraban sentirse más felices, solo satisfechas sexualmente.