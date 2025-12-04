Menú Últimas noticias
    Esta es Juliana Gutiérrez, cabeza de lista a Senado por Creemos

    Juliana es administradora de empresas y magíster en administración de riesgos, ha estado vinculada al trabajo social desde joven

    Publicado por: SoloDuque

    Resumen: Creemos basa su plataforma en valores como la transparencia, la libre empresa, la familia como pilar esencial, el apoyo a la fuerza pública y la generación de empleo como la mejor política social

    Minuto30.com .- El Movimiento Significativo de Ciudadanos Creemos ha asegurado su participación en las próximas elecciones al Senado, al entregar 457.730 firmas; confirmando, según el movimiento, que el país busca un rumbo distinto y que Creemos posee “fuerza, propósito y ganas.

    La lista al Senado de la República es encabezada por Juliana Gutiérrez Zuluaga, hermana del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. Juliana, quien es administradora de empresas y magíster en administración de riesgos, ha estado vinculada al trabajo social desde joven. El movimiento la presenta como una figura de coherencia y vocación de servicio, lista para poner toda su experiencia y fortaleza personal al servicio de Colombia.

    Juliana Gutiérrez, cabeza de lista a Senado por Creemos. Foto: Cortesía

    Creemos basa su plataforma en valores como la transparencia, la libre empresa, la familia como pilar esencial, el apoyo a la fuerza pública y la generación de empleo como la mejor política social. La lista está integrada por personas preparadas, incluyendo profesionales, empresarios y líderes sociales, que buscan hacer política de manera correcta y honesta.

    El movimiento enfatiza que representa a las regiones que ya han vivido las consecuencias de administraciones fallidas. Su experiencia colectiva, proveniente de territorios que se han levantado y recuperado, les da la certeza de que “Colombia también puede recuperarse” si se actúa a tiempo. Creemos busca un voto de confianza para proteger la democracia y recuperar el rumbo del país.

    Conozca a Juliana: acá su hoja de vida

    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


