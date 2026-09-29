Resumen: El director de la UNP, Didier Blanco, reveló que Timochenko tiene seis blindadas y 16 escoltas. También habló de vehículos no devueltos por exministros de Petro.

El esquema de seguridad de Timochenko que dejó a la Cámara con la boca abierta

Seis vehículos blindados y 16 hombres de protección, ese es el esquema de seguridad con el que cuenta Rodrigo Londoño Echeverri, conocido como Timochenko, y que, pese a su tamaño, él mismo pidió ampliar.

Así lo reveló el director de la entidad, Didier Fabián Blanco Rodríguez, este martes 29 de septiembre, durante un debate de control político en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes. «Pidió una extensión, se le hizo su estudio y el estudio arrojó que no se le podía implementar más», explicó.

La revelación del esquema de seguridad no tardó en generar reacciones. El representante Jesús Lorduy, del Centro Democrático, calificó el esquema como una «alcahuetería» y cuestionó que se destinen recursos públicos a proteger a Timochenko mientras las víctimas del conflicto siguen esperando justicia. «Hay prioridades que urge replantear», agregó.

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Por su parte, Blanco precisó que Timochenko, al igual que otros excabecillas que dejaron las armas en el proceso de paz de 2016, tiene una condición especial como firmante del acuerdo, vigilada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que cualquier Gobierno debe cumplir.

El caso se conoce en medio de la revisión de esquemas de seguridad que impulsa Blanco, designado por el presidente Abelardo De La Espriella, y que ya ha incluido el retiro o la reducción de protección a exministros y altos funcionarios del gobierno de Gustavo Petro.

Así, mientras el debate sigue abierto, el panorama para Timochenko es claro: su esquema no será ampliado, pero, según la UNP, deberá mantenerse. Todo esto mientras cumple la sanción propia de ocho años que le impuso la JEP por crímenes de lesa humanidad y secuestros.

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