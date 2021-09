¡Qué tal! Esposos denunciaron que los sacaron de un restaurante por utilizar el tapabocas

Un increíble hecho dejó sorprendida a una pareja de esposos en un restaurante de Texas, Estados Unidos, quienes denunciaron que los sacaron de un restaurante por utilizar el tapabocas.

Los esposos relataron a CNN que no salen del asombro, no solo por la pandemia por la cual atraviesa el mundo en este momento, también porque su bebé de 4 meses de nacido sufre de fibrosis quística, por lo que no quieren contagiarlo de Covid.

«Somos padres primerizos y en medio de una pandemia realmente no salimos mucho. Pero ese viernes por la noche, resulta que mi madre estaba disponible para cuidar a nuestro hijo. Vivir en una pandemia, estar aislado y lejos de los demás es un gran problema para nuestra salud mental y social», aseguró Natalie Wester.

La pareja contó que tras llegar al restaurante, la mesera que los atendió les dijo que tenían que quitarse el tapabocas o de lo contrario debían salir del establecimiento.

«Aproximadamente a los 30 minutos, nuestra mesera se acerca, se me sienta al lado y dice ‘oye, nuestro gerente está allí en la cocina y no es tan amable como yo, así que vine aquí para hablar contigo y, lamentablemente, esto es una cuestión política, pero nuestro gerente no cree en la mascarilla. Está cansado de que los políticos le digan qué hacer, por lo que tendrás que quitarte el tapabocas’», sostuvo la mujer.

Al respecto, el dueño del restaurante dio su versión sobre los hechos con la pareja de esposos respecto al uso de mascarillas al medio citado.

“Gasté mi dinero en este negocio, puse mi sangre, sudor y lágrimas en este negocio y no quiero mascarillas aquí. Siento que la reacción general con las máscaras en Estados Unidos es ridícula en este momento».

