    Fotos y Videos

    Esposado y bajo cero: Las primeras imágenes de Nicolás Maduro tras su llegada a Nueva York

    Tras las declaraciones de Delcy Rodríguez, donde ponía en duda la integridad del mandatario, Washington respondió con las fotos

    Publicado por: SoloDuque

    Resumen: Tras las declaraciones de Delcy Rodríguez, donde ponía en duda la integridad del mandatario, Washington respondió con transparencia absoluta: Maduro está vivo, está en custodia y está en suelo estadounidense.

    Minuto30.com .- Lo que parecía un rumor en la madrugada de este 3 de enero de 2026, se convirtió en una realidad gráfica que ha sacudido a la comunidad internacional. El Gobierno de los Estados Unidos ha publicado las primeras imágenes y videos de Nicolás Maduro en territorio norteamericano, poniendo fin a la incertidumbre y cumpliendo con la exigencia de “fe de vida” que horas antes reclamaba el chavismo.

    El escenario fue la Base de la Guardia Nacional Aérea de Stewart, un enclave militar al norte de Nueva York. Allí, a una temperatura gélida de 2 grados centígrados bajo cero, el mandatario venezolano descendió de un imponente Boeing 757 militar.

    El descenso del “hombre fuerte” de Caracas

    Las imágenes captadas por agencias federales muestran un contraste absoluto con la figura que gobernó Venezuela por más de una década:

    Esposado: Maduro descendió de la escalerilla del avión con sus manos sujetas al frente por esposas metálicas.

    Custodia Federal: Fue escoltado paso a paso por una docena de agentes armados de la DEA y el FBI, quienes lo recibieron en la pista bajo un estricto protocolo de captura de alto valor.

    Indumentaria: El capturado vestía una chaqueta azul con capucha, visiblemente afectado por el frío intenso de la zona, muy alejado del clima tropical de Caracas.

    La “Fe de Vida” que el mundo esperaba

    La difusión de este material audiovisual no es casual. Tras las declaraciones de Delcy Rodríguez, donde ponía en duda la integridad del mandatario, Washington respondió con transparencia absoluta: Maduro está vivo, está en custodia y está en suelo estadounidense.

    Tras su llegada a la base aérea, Maduro fue trasladado en un convoy blindado, custodiado por aire y tierra, hacia un centro de detención de máxima seguridad en la zona metropolitana de Nueva York.

    Allí permanecerá hasta el lunes por la noche, cuando sea conducido al tribunal del Distrito Sur de Nueva York para su audiencia de imputación de cargos por narco-terrorismo y tráfico de armas.

    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


