La «esposa» del video de la SIJIN cuenta la verdad del matoneo que vivió y que «no estaba casada además que fue chantajeada».

Iris Sared Moncaleano mejor conocida como «Sara la del video de la SIJIN«, habló en exclusiva y por primera vez para el programa «Séptimo Día» contando la verdad de lo sucedido y lo que sufrió por el matoneo de las redes. Pero lo que impactó en la entrevista del espacio de investigación periodística es que, el que decía que era el afectado sentimentalmente,“le pidió $3 millones para no publicar el video”.

Sara Esposa del Video de la Sijin en Séptimo Día

«No puedo salir a la calle porque la gente me señala, la gente me juzga, todo por culpa de esa persona»: Iris Sared Moncaleano. En #SéptimoDía vea #Redes. Siga nuestra señal en vivo en: https://t.co/NHGCTHqqU1 pic.twitter.com/tPgO57ezNi — Séptimo Día (@SeptimoDiaTV) March 18, 2024

Otro hecho Sara y el famoso video de la SIJIN es que ella jamás estuvo casada, ni convivieron juntos como aducía quién grabó el video. Tuvieron affaire pero al sentirse amenazada ella tomo la decisión de alejarse y el sujeto optó por acosarla. De ahí que le cayó de sorpresa a su casa originando todo el lío en redes. Lo que se vino fue una bola de nieve que le afecto su tranquilidad y la llevó a desestabilizarse. «No puedo salir a la calle porque la gente me señala y me juzga”, en medio de las lágrimas expresó esto a Séptimo Día. “Cuando yo conocí a Edward, era una persona atenta«.

Lo que ha sufrido es que Colombia y las redes la lapidaron sin conocer su versión. Mientras tanto Steven Segura, conocido como «el compañerito de la SIJIN» capitalizó este suceso. En redes se le ha visto como influencer pero afirma que ayudará a terminar el matoneo con su carrera de abogado. Él era un amigo, que esa noche fue a visitarla porque se sentía enferma y ahí se armó la de Troya cuando apareció Edward Holguín, quien se apareció amenazante y grabando el video que se hizo viral. Pidiéndole tres millones por no sacarlo. El resto es historia y Septimo Día hizo la reflexión sobre que, difundir videos sin autorización de las personas es un delito y más cuando lesionan su nombre.

«No importa si hubo infidelidad o no, lo que importa es cómo se tratan a las personas, cómo las redes sociales validan el hecho de poderse vengar de una mujer». En #SéptimoDía vea #Redes. Siga nuestra señal en vivo en: https://t.co/NHGCTHqqU1 pic.twitter.com/LRWwGotMbv — Séptimo Día (@SeptimoDiaTV) March 18, 2024

El caso de Sara y el «video de la SIJIN» es una clara muestra del mal manejo viral que se le da a compartir videos, sin tener la verdad y contexto de los hechos. Prejuzgando sin dar una oportunidad de las dos caras de la moneda.

