Esposa de Santos Borré salió en su defensa: explotó contra Meluk

Durante este segundo semestre, Rafaél Santos Borré ha perdido la titularidad en el Eintracht Fráncfort a pesar de su brillante actuación con el equipo en la primera temporada. Así las cosas, ahora que es suplente, al parecer a muchos se les ha olvidado lo que hizo ‘El comandante’, entre ellos al periodista Gabriel Meluk.

No obstante, Ana Caicedo, esposa del delantero, no permitió que se le ‘pordebajeara’ así porque sí.

Durante el programa ‘El VBar’ de Caracol Radio, Diego Rueda, quien lo conduce, planteó un análisis para resumir este 2022 en el fútbol colombiano al cual criticó, indicando los fracasos de la no clasificación a la Copa del Mundo disputada en Qatar, participaciones regulares de los clubes en torneos internacionales y escasez de representantes en Europa.

Ante estas críticas, Meluk expresó que sí había un futbolista nacional triunfando en territorio europeo y se trataba de Luis Díaz. “Es el único en ‘la gran carpa’, en la élite, con (Juan Guillermo) Cuadrado”, manifestó.

Ana Caicedo explotó

La esposa de Rafael no pudo evitar su molestia, no tanto con decir que el nivel del guajiro haya sido excelente, sino porque no tuvieron en cuenta el rendimiento que tuvo el barranquillero con el Frankfurt en el primer semestre del año.

“(Díaz) Sí, triunfó, pero no fue el único. Rafael fue el único que ganó algo en Europa este año. En el segundo semestre, no jugó, pero en el primer semestre estuvo”, dijo la mujer.

Y añadió: “Pero como los periodistas nos olvidamos de todo, tan rápido”.

Meluk respondió

El experimentado analista no se quedó callado y contraatacó diciendo que no había ‘punto de comparación’, pues el nivel de ‘Luchito’ era espectacular, mientras que Santos no había sobresalido de tal forma.

“Con todo respeto, pero no tiene, ni siquiera, cómo arrimársele a la campaña que tuvo, en el primer semestre, Luis Díaz”, manifestó el periodista.

Gabriel agregó: “Lo de Luis Díaz es de otro nivel, no se puede mencionar, hoy, al lado de Rafael Santos Borré. No hay posibilidad de igualarlos”.

En medio de este rifirrafe, la esposa del atacante del Frankfurt le argumentó claramente con los títulos que ganaron ambos futbolistas, pues pese a que ‘Lucho’ disputó la final del campeonato más prestigioso, terminó en el segundo lugar, mientras que ‘Rafa’ sí levantó la copa.

“Pero no ganó la Champions, llegó a la final. No es nada en contra de él. Lo que pasa, Gabriel, es que Rafael juega en un equipo muy diferente al que juega Luis Díaz”, expresó Ana.

Y concluyó: “El único que triunfó y ganó algo fue Rafael Santos Borré, en Europa, a nivel europeo y fue importante”.

