«Me tienen mamada» La esposa de Matheus Uribe se fue con toda contra los que critican a la Selección

La modelo y empresaria Cindy Álvarez, esposa del futbolista Matheus Uribe, usó sus redes sociales para darle un alto a sus seguidores que le escriben sobre la derrota de la Selección Colombia rumbo al mundial de Qatar 2022.

Tras la derrota en el partido de la Selección contra Argentina, los futbolistas colombianos y sus familias han sido el blanco de criticas, está vez, fue la modelo paisa quién salió en defensa, siendo fuerte y clara.

La esposa del mediocampista pidió respeto para los familiares de los integrantes del equipo dirigido por Reinaldo Rueda. Así mismo, la modelo paisa defendió a los jugadores y señaló que jamás está en duda su compromiso en cada partido.

«Mi Instagram se llena de mensajes súper pesados, me insultan, me tratan mal a mí, a mi esposo. Hoy me tienen el Instagram estallado. Miren, nadie juega para perder. ¿Quién no quiere ir al Mundial? Maduren…me tienen mamada…», sentenció la también empresaria.

Este es el mensaje que envió la esposa de Matheus Uribe.

