[VIDEO] Esposa de Jaime Córdoba lo denuncia por maltrato: aterradora versión

Los hinchas del América de Cali recuerdan a Jaime Córdoba por ser el gran capitán con el que lograron salir campeones de la Liga colombiana en 2008-II. El volante era una promesa del fútbol por su visión de juego y su talento, lamentablemente la indisciplina no lo dejó consolidarse para triunfar.

El talentoso jugador falló uno de los penaltis con los que ‘La Mecha’ descendió en el repechaje con Patriotas, en 2012, desde ese momento su carrera no volvió a ser igual: los excesos y la rumba lo hicieron hundirse en el alcohol y todo se derrumbó.

Cabe recordar que Córdoba pasó por Junior de Barranquilla, Atlético Nacional, Deportivo Pasto, Cúcuta, Cortuluá, Once Caldas y hasta el 2019 intentó regresar, militando para Quindío, pero finalmente presentó su denuncia al club de Armenia, indicando que tenía “problemas de tipo personal y familiar”.

Así las cosas, la esposa de Jaime Córdoba en las últimas horas sacó a relucir cuáles eran esos problemas familiares, revelando que era víctima de abuso psicológico, humillaciones y amenazas, de parte del exjugador.

Vivian García contó el dramático trato de Jaime Córdoba, con quien tuvo una relación de 16 años de la que quedaron dos hijos. Lastimosamente conoció al hombre violento que había detrás del deportista.

“Hoy decido contar mi historia. En mi sumisión permití infidelidades, rechazo, humillaciones, palabras y tratos que pasaban pero quedaban clavadas en el alma. No estoy acá para quejarme, porque era yo quien lo permitía, en mi debilidad aceptaba sus disculpas sin darme cuenta que nos hundíamos más”, escribió la mujer.

Por medio de varios vídeos describe su situación con el exfutbolista del América, agregando pruebas de amenazas, llamadas intimidantes y hasta promesas de cambio, mostrándose como una persona con problemas que no quería perder a la madre de sus hijos.

“He sido víctima de abuso y maltrato psicológico. Hasta llegar al punto de estar hospitalizada por querer separarme de él. Cuando le dije que no quería vivir más con él, se enloquece y me empieza a amenazar, a decirme que me va a dejar sin pelo, que me va a echar ácido en la cara o que me va a dar puñaladas”, expresó en medio del llanto Vivian.

Y añadió: “Empecé a sufrir de depresión hasta querer acabar con mi vida. Me golpeaba, pero trato de estar estable por mis hijos, que son los que han tenido que sufrir todo esto”.

La historia acerca de las cosas que ha realizado Jaime Córdoba es aterradora: “Me quitaba los niños para que yo volviera a casa y cediera a todo lo que él deseaba. Llamaba a mis trabajos para que no me dieran empleo. Insulta y amenaza mi familia cada que quiere. Y a mí me dice que me va a arrancar los pezones porque fue él quien me operó (pagó cirugía de senos). Que me va a dejar calva, que va a destruirme el rostro”.

La esposa de Córdoba se encuentra en Ciudad de Panamá, pues el temor la hizo salir corriendo del país.

“Basta con esta obsesión, que daña a mis hijos, a mí y a mi familia. Dice que me perdona, según él, todo lo que le he hecho si vuelvo a Cali con él. Yo no quiero callar más. No más abuso no aguanto más!!”, concluye la víctima.

