in

Joana Sanz, esposa del futbolista Dani Alves, salió en su defensa luego de que la justicia española deshiciera enviar al brasileño a una cárcel sin posibilidad de fianza, por la denuncia de agresión sexual.

De acuerdo con la esposa del futbolista, la confianza en la inocencia es absoluta. “Yo sé quién es mi marido, yo sé cómo lo conocí; yo sé lo respetuoso que es porque ni cuando me estaba conociendo a mí me faltó al respeto”, explicó.

La mujer, quien a través de sus redes sociales posteó una imagen de su mano agarrada de la del jugar y la palabra “Together…” (Juntos, en inglés) manifestó que ha visto muchas veces cómo mujeres “se acercan al reservado, atrevidas, a intentar algo con mi marido en mi cara. Si lo hacen en mi presencia, no me quiero imaginar cuando yo no estoy”.

Alves es acusado por una mujer de haberla agredido sexualmente en una discoteca en Barcelona en diciembre pasado y por ello “la magistrada ha acordado la prisión provisional comunicada y sin fianza por una causa abierta por delito de agresión sexual”, señala un comunicado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Por esa situación el jugador ya no hará parte del club Pumas de México que iba a contar con sus servicios durante la presente temporada.

Más noticias de Deporte