Esposa de Daddy Yankee pide ayuda y trabajo en redes sociales generando atención entre fanáticos del artista además de amigos.

Mucho se ha hablado que las cosas no van bien y que Daddy Yankee con su esposa no estarían pasando buenos momentos. Ella inicio un ruido de celos por la hija mayor del cantante, luego que se alejó de las redes y la hija de su matrimonio, dejó otros mensajes que algo no esta bien entre sus padres. Ahora con un mensaje que decía en sus historias: «Si usted sabe de alguna tienda en Mall of San Juan que estén buscando empleados me dejan saber porque quiero trabajar”. Mireddys González encendió redes y deja entre ver que esto tiene tintes de novela. Desde octubre dejaron de seguirse ambos como esposos en redes sociales y ahora hay más incertidumbre pues «el cantante es millonario» y la ha mantenido. La indirecta a mal momento fue con un mensaje que decía: “En mi curriculum voy a poner: «experta en sospechar cosas que después resultan ser ciertas«. Será que le está cobrando o ventilando algo a Daddy Yankee. “La Meta” despedida del cantante inicia 30 de noviembre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot. Y este mensaje atiza que están enfrentados.

MIREDDYS ESPOSA DE DADDY YANKEE BUSCA TRABAJO



