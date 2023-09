in

Esposa de Bruce Willis detalla su actual estado de salud en el marco del estreno de «Los Indestructibles».

Emma Heming esposa del actor Bruce Willis, compartió detalles de su estado debido a que los fanáticos lo extrañaron en el estreno este fin de semana de «Los Indestructibles«. Sentimiento que varios actores han compartido en redes sociales. En su visita a «Today Show«, ella estuvo acompañada por un profesional para explicar en qué consiste su demencia frontotemporal y si esta lúcido. «Algo que es difícil de saber» pero dejó una puerta abierta al expresar que el actor «ha perdido la capacidad de tomar decisiones por sí mismo» y recalca que «no tiene pérdida de memoria absoluta» por el momento ya que hay momentos de lucidez con sus hijas. En cuanto al cuidado de Bruce, ella es quien está a su lado y se define así misma como: «compañera de cuidados«. Declaraciones que para los fanáticos no pasaron desapercibidas como la foto de gorra en un lago en Puerto Rico, que muestra que aún conserva su semblante.

ESPOSA DE BRUCE WILLIS DETALLA SU ESTADO EN TODAY SHOW



El Dato: Stallone y Schwarzenegger estuvieron juntos y unidos en un negocio que sigue vigente aunque ya no son socios era el «Planet Hollwood«. Por eso cada encuentro de ellos era de risas y amistad. En «los Indestructibles» se les vio con esa camaradería que aún es difícil de creer que no se repita. La pérdida de voz y sus movimientos son alarma que no volverá, su última aparición en cines fue la película «Asesino» con Dominic Purcell en enero 2023.

