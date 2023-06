Esposa de Armani hizo explotar las redes sociales: ¿No quiere estar en River, regresará a Nacional?

in

Por estos días, Franco Armani no pasa por su mejor momento en River Plate y ha sido protagonista de fuertes críticas en redes sociales producto de errores que han costado puntos decisivos.

El pasado lunes, el exarquero de Atlético Nacional sufrió frente a Vélez Sarsfield y se vio comprometido en el tanto del empate 2-2. «No la está pasando bien», indicó su técnico Martín Demichelis luego del compromiso. Cabe mencionar que Armani tampoco fue convocado por el entrenador Lionel Scaloni para la gira por Asia de la Selección Argentina.

Y en medio de las burlas, críticas y hasta memes, apareció su más fiel defensora: su esposa Daniela Rendón. La modelo colombiana que conquistó al argentino cuando este jugaba con el conjunto verdolaga, no aguantó más en Twitter y le tiró un dardo a los críticos del guardametas. Aparte de eso, aprovechando las reacciones de los hinchas paisas, dejó una respuesta que los llenó de ilusión.

«Siempre será más fácil atribuirle la culpa al otro, pero por qué no hablan de las 2 que sacó en el partido. Ahhhh no, verdad que eso no lo ven», manifestó Daniela en Twitter. Un trino que generó las reacciones de los aficionados de Nacional y River Plate. Unos salen en defensa, otros lo atacan.

Lo cierto es que entre los comentarios que recibió la paisa, surgió uno en el que le pedían volver al Verde. Daniela Rendón respondió con emojis de aviones, un mensaje que ilusionó a los verdolagas.

Siempre será más fácil atribuirle la culpa al otro, pero por qué no hablan de las 2 que saco en el partido Ahhhh no verdad que eso no lo ven — Daniela (@Dafarendon) May 30, 2023

