Más de 96 horas suman los bloqueos en Caucasia por el Paro Minero, dejando miles de vehículos varados. Foto: Redes Sociales

Resumen: En un tono enérgico, Rendón no solo exigió soluciones, sino que señaló directamente al Ministro de Defensa, Pedro Sánchez, cuestionando su gestión frente a la crisis

«Espero que ya haya llegado de Miami»: Gobernador de Antioquia arremete contra MinDefensa por crisis en el Bajo Cauca

Minuto30.com .- La tensión en el Bajo Cauca antioqueño ha llegado a su punto de ebullición. El Gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, lanzó una dura crítica a través de sus canales oficiales, denunciando que la región completa completa siete días de parálisis total debido a bloqueos que, según el mandatario, están siendo instrumentalizados por estructuras criminales.

Un llamado directo al Ministro de Defensa y la Fiscalía

En un tono enérgico, Rendón no solo exigió soluciones, sino que señaló directamente al Ministro de Defensa, Pedro Sánchez, cuestionando su gestión frente a la crisis. El Gobernador sugirió que los compromisos internacionales del ministro, refiriéndose a un reciente viaje a Miami; han impedido una respuesta efectiva ante el “secuestro” de la región.

“No puede haber diálogo en medio de bloqueos y violaciones a los derechos humanos… Ordene el desbloqueo inmediato”, sentenció el mandatario departamental, instando también a la Fiscalía General de la Nación a judicializar a quienes lideran estas acciones.

No puede haber diálogo en medio de bloqueos y violaciones a los derechos humanos.

Ya son 7 días con el Bajo Cauca paralizado y el país secuestrado por el caos.

A la @FiscaliaCol: judicializar a los responsables.

Al Ministro de Defensa @PedroSanchezCol le comparto estas… pic.twitter.com/1ewy6BpSJk — Andrés Julián (@AndresJRendonC) March 22, 2026

Misiones médicas en riesgo: El punto de no retorno

Uno de los aspectos más críticos denunciados por el Gobernador es la violación de la misión médica. Rendón subrayó que los bloqueos no están respetando el paso de ambulancias ni suministros de salud vitales, una situación que se repite “año tras año” sin que existan soluciones de fondo por parte del Gobierno Nacional.

Según el mandatario seccional:

7 días completa el Bajo Cauca en cese de actividades.

Las estructuras criminales estarían presionando a las comunidades para mantener las vías cerradas.

Existe una “falta de urgencia” en las mesas de negociación instaladas por el gobierno de Gustavo Petro.

El Bajo Cauca: Un polvorín que no da tregua

La crisis en esta subregión no es nueva, pero la intensidad del actual bloqueo ha puesto en jaque el abastecimiento de alimentos y combustibles, afectando no solo a Antioquia sino la conectividad con el norte del país.

Rendón sostiene que mientras el gobierno nacional negocia sin celeridad, la población civil queda atrapada en medio de la estrategia de los grupos armados ilegales.