Espere hasta marzo para tanquear: el galón de gasolina baja

Minuto30.com .- El Ministerio de Hacienda oficializó una nueva reducción en el precio de la gasolina motor corriente en Colombia. A partir del 1 de marzo de 2026, el costo por galón disminuirá $500, dejando el precio de referencia en los $15.000.

Esta medida se suma a la disminución registrada en febrero, acumulando una reducción total de $1.000 en lo que va del año.

El balance de la política de precios

La decisión marca un cambio de tendencia en la política de combustibles del Gobierno, que tras un prolongado periodo de alzas para sanear el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), comienza ahora una etapa de descensos.

Desde 2022, el galón de gasolina tuvo un incremento acumulado de $6.800.

Con las dos reducciones consecutivas de 2026 ($500 en febrero y $500 en marzo), el Gobierno busca aliviar el bolsillo de los ciudadanos y mitigar las presiones inflacionarias.

¿Por qué baja la gasolina ahora?

Según el Ministerio de Hacienda, esta decisión es resultado de el cierre de la brecha del déficit del FEPC permite ahora mayor flexibilidad.

La medida busca aportar a la estabilidad del país y beneficiar directamente a los transportadores y conductores particulares.

Los ajustes son alineados con las variaciones en los precios internacionales del crudo y la tasa de cambio.

Precios de referencia en las principales ciudades

Aunque el promedio nacional se ubica en los $15.000, el precio final puede variar según la ubicación geográfica debido a los costos de transporte y logística: