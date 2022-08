Cansada de la censura de Instagram, la actriz de cine para adultos, Esperanza Gómez, tuteló a la red social en Colombia y el proceso ya se encuentra en la Corte Constitucional, Alto Tribunal que deberá sentar una decisión definitiva al respecto.

Gómez pide a la autoridades que se obligue a Instagram a validad su contenido, ya que, como ella, a varias actrices porno la red social les elimina sus cuentas si notan que publican algún contenido que pueda tener connotaciones sexuales explícitas, algo en lo que es bastante estricto el grupo Meta.

En la sentencia, la Corte Constitucional deberá fallar entre el derecho al trabajo en redes sociales, o el cumplimento de las condiciones para la operación de estas en nuestro país.

Cabe recordar que no es la primera vez que Esperanza Gómez le han cerrado sus cuentas y se ve limitada a crear nuevamente una cuenta oficial en dicha red social.

Esperanza Gómez pone tutela a Instagram por el derecho al trabajo tras cerrarle su cuenta

Según Gómez, el contenido que publica en Instagram no es sexual, no son explícitas y por ende no debería ser sancionado ya que no viola las normas de la red y debido a que ella ahora genera ingresos a través de su red social, estos «castigos», afectan su trabajo.

